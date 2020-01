Trois skieuses privées de slalom par la panne

Ce dimanche laissera un souvenir amer à Maisa Kivimaki, Nino Kurtanidze et Hanle Van der Merwe. À la traîne lors de la première manche (respectivement 39e, 52e et 54e), la Finlandaise, la Géorgienne et la Sud-Africaine n’ont pas pu se présenter à la seconde manche sur slalom géant des JOJ: elles sont restées prisonnières de la télécabine Diablerets Express. Le grippage d’un roulement dans la gare de départ de l’installation inaugurée l’hiver dernier a provoqué son arrêt jusqu’à lundi matin. Les 200 passagers qui se trouvaient à bord ont dû être évacués.

Dimanche, l’exploitant Télé-Villars-Gryon-Diaberets annonçait que «les compétitions des JOJ n’ont pas été impactées par cet incident». L’arrêt aura pourtant coûté une course aux trois athlètes concernées. «Il n’était pas possible de localiser et d’évacuer en priorité ces skieuses», relève Joël Morerod, responsable de la colonne de secours.

«Au vu de leurs temps de la première manche, leur participation n’aurait sans doute pas eu d’incidence sur le classement», ajoute Bertrand Croisier. Le sport manager du site des Diablerets précise que trois autres skieuses se sont retrouvées bloquées au pied de la télécabine: «Nous avons pu les transporter en motoneige et elles ont pu prendre le départ.»

La télécabine a repris du service lundi à 9h45. Les deux manches du géant masculin ont dû être déplacées d’une heure trente. Kivimaki, Kurtanidze et Van der Merwe ne quitteront pas les JOJ sur la frustration de cette panne: elles seront au départ du slalom, mercredi.