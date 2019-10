Un accident perturbe le trafic sur l'A9 entre Vevey et Montreux

Ce lundi matin, les automobilistes empruntant l'autoroute A9 entre Vevey et Montreux devront s'armer de patience. Un accident perturbe fortement le trafic sur cette portion d'autoroute en direction du Valais. En cause: un camion qui a fait un tête-à-queue et dont la remorque s'est retournée.

Une déviation a été mise en place jusqu'à ce que les opérations de dégagement soient terminées.

Autoroute A9 : Les opérations de dégagement de l'autoroute ont démarré. Merci de faire preuve de patience et suivre les indications des plantons de circulation. pic.twitter.com/8zcndrkOTg — Police vaudoise (@Policevaudoise) October 21, 2019