Un chœur pas si «éphémère» que ça

Après «La Tour remonte le temps», voici «La Tour dénote… en couleurs». L’autoproclamé «chœur éphémère» boéland de 2018 fait donc dans le provisoire qui dure. Les répétitions du nouveau spectacle ont démarré ce mardi, un an pile avant les quatre représentations prévues les 8, 9, 10 et 11 octobre 2020. Les «couleurs» du titre seront «celles dont nous teinterons nos voix mais aussi celles de jeux de lumière», lance, énigmatique, Frédéric Jochum, le chef de chœur engagé pour ce deuxième volet.

Après le succès des trois soirées à guichets fermés d’octobre dernier à la salle des Remparts – qui revisitaient plusieurs décennies de chanson française –, l’inoxydable François Vodoz ne pouvait pas en rester là. Celui-ci est donc reparti sur le même concept: des chanteurs amateurs intéressés par une belle aventure humaine. «Ils sont 170, précise-t-il. L’équipe est cette fois archicomplète dès le départ alors que nous avions dû cravacher un peu la première fois. Le bouche à oreille et les réseaux sociaux ont fait merveille. Nous avons même dû refuser une trentaine de personnes, malheureusement. Mais cela prouve qu’il y a un gros vivier dans la région pour un art choral que l’on dit parfois en fin de vie.»

Environ la moitié des choristes de 2018 sont du reste repartis pour un tour, selon l’initiateur. «Parmi les autres, on compte des spectateurs bluffés par le résultat de l’an dernier ou qui ont eu vent de la belle ambiance. Des gens de la Riviera majoritairement, mais aussi de plus loin: Froideville, Troistorrents, Veveyse fribourgeoise, Château-d’Œx, etc.»

Un chœur en cache un autre

Certains des plus fidèles ont même décidé de se dédoubler. Dans le direct après-spectacle de 2018, une majorité des choristes avaient répondu présent à l’appel de leur chef de chœur Christian Gerber pour lancer un nouvel ensemble pérenne à Vevey. Le Chœur FM’Air est né en décembre. Ce dernier est d’ailleurs à bout touchant avec son spectacle «Inspiration Goldman» et ses reprises du chanteur français prévues à l’Univers@lle de Châtel-Saint-Denis les 31 octobre, 1, 2 et 3 novembre.

Mais pour certains, pas question de manquer l’acte II à La Tour-de-Peilz. Au menu, de la chanson francophone: Florent Pagny, Calogero, Céline Dion, Indochine et d’autres surprises. Avec un défi supplémentaire: une chanson en anglais. Laquelle? François Vodoz tient à garder une part de mystère, même pour les choristes. «Un peu dans l’esprit de la Fête des Vignerons: on s’inscrit sans savoir ce qu’on va faire vraiment. Le plus important, c’est l’engouement collectif. Et nous voulons que nos choristes se sentent des stars pendant quatre soirs.»