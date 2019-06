Un funambule traverse illégalement les airs de l’arène

«Concrétiser le rêve de marcher au-dessus de l’arène et profiter de la magnifique vue au-dessus des toits de Vevey.» L’artiste Lyell Grun­berg décrit ainsi sa prestation: au petit matin du lundi de Pâques, le Veveysan de 21 ans a traversé l’arène de la Fête des Vignerons, sur une slackline de 60 m de long à 40 m du sol! Ce mercredi, il a fait connaître son aventure sur son blog.

Avec deux amis (Jérémie Gentizon et Hugo Beguin), ils se sont levés à 2h pour que l’installation soit prête à 6h30. Alertée, la police n’a pas tardé à arriver. «Ils nous connaissent et étaient plutôt contents de regarder. Nous avons ensuite tout démonté et sommes repartis avec eux, c’était très sympa», raconte le performeur.

Plusieurs habitants de la Riviera ont pu admirer Lyell Grunberg le week-end dernier à La Tour-de-Peilz, lors de la Fête de la musique. Des photos de lui dans les airs, illuminé de blanc tel un Pierrot suspendu vers la tour du château, circulent sur les réseaux sociaux. «Depuis quatre ans, je parcours le monde. Je me suis produit pour des événements, même privés, aux États-Unis, au Mexique ou au Costa Rica. Et j’ai participé l’an dernier en Italie à une tournée du chanteur Claudio Baglioni, où j’ai marché trois soirs au-dessus des arènes de Vérone. J’aurais souhaité le faire pour la Fête des Vignerons. Je les ai contactés en octobre, mais je n’ai reçu qu’une réponse minimaliste selon laquelle ils n’étaient pas intéressés. Je ne pense pas qu’ils ont mis au courant le metteur en scène Daniele Finzi Pasca, qui aime l’univers du cirque.»

Performance ou coup de pub? «Comme tout artiste, je trouve des moyens de promouvoir mon art. C’est une opportunité de me faire connaître, mais c’était d’abord une expérience splendide et merveilleuse.» Pas peur de donner de mauvaises idées à des non-initiés? «Non, on ne promeut aucune activité dangereuse! D’autres se sont aussi introduits illégalement sans notre exemple.» Directeur exécutif de la Fête des Vignerons, Frédéric Hohl déclare: «Nous n’avons pas porté plainte, nous ne sommes pas de grands méchants. Cela changera dès le début de la Fête. Conformément à ce qui était prévu, la sécurité sera renforcée dès cette fin de semaine.»