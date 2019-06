Une centrale de biogaz devant le Tribunal fédéral

À la mi-mai, la Cour de droit administratif et public (CDAP) a admis le recours présenté par 29 Turcs (gentilé des habitants de Chessel) qui contestent l’installation d’une centrale de biogaz privée voulue par l’agriculteur Édouard Cosandey. Riverains pour certains de la parcelle où se dresserait le projet contesté, ils ont avancé une poignée de griefs.

Édouard Cosandey entend installer, depuis plusieurs années déjà, une «toute petite unité pour valoriser mes engrais de ferme». Il en existe quelques-unes dans le canton, notamment à Henniez, à Lignerolle ou à Palézieux. L’agriculteur a toujours argué de sa volonté «de produire de manière écologique de l’électricité qui serait injectée dans le réseau via Swissgrid». Dossier qui s’apparente à un serpent de mer, l’installation de biogaz souhaitée a fait depuis 2016 l’objet de deux mises à l’enquête, moult oppositions, un premier recours – rejeté – du paysan lui-même.

Problème de distance

En 2018, devant le projet retravaillé, Canton et Municipalité ont donné leur aval. Cette dernière a délivré le permis de construire mais une soixantaine d’oppositions ont été déposées, que l’Exécutif a finalement levées. D’où l’objet du présent recours auprès de la justice cantonale.

Les griefs des voisins, donc, portaient sur la proximité de la centrale, située à 103 mètres de la première habitation, sur la crainte de nuisances olfactives, d’autres sonores, le risque d’explosion, le va-et-vient de tracteurs, la présence de l’installation dans une zone à la fois de protection des eaux et de danger d’inondation. À noter que l’instigateur du projet n’a pas souhaité un échange de terrains, comme lui proposait la Municipalité, pour pouvoir éloigner l’installation estimée litigieuse.

Après étude très détaillée, les magistrats de la CDAP n’ont pas retenu les doléances des recourants. À une exception notable, celle des nuisances olfactives supposées, qui font capoter le projet. Et ce à cause du non-respect de la distance minimale de 220 m de la construction projetée. «C’était la principale revendication de mes clients. Elle était tout à fait légitime et la Cour l’a donc retenue», déclare Pierre Chiffelle, avocat des recourants. Édouard Cosandey, qui «assure que ma centrale ne générera pas de nuisances olfactives», n’en reste pas là: «Ce n’est en effet pas fini, assure-t-il. Je veux défendre mon projet jusqu’au bout, donc je recours au Tribunal fédéral.» (24 heures)