Une élue s’inquiète de la valorisation des vins de Vevey

«Des horaires de retraités.» Avec une heure d’ouverture le jeudi (de 16 h 30 à 17 h 30) et le vendredi (de 11 à 12 h), plus les deux du samedi (de 10 à 12 h), la cave de Vevey, rue du Musée 5, ne fait rien pour faciliter la vie des personnes actives, juge l’élue PLR Anne-Francine Simonin, qui s’est fendue d’un commentaire au dernier Conseil communal. «Le samedi, il n’est pas possible de déguster ni de payer comptant ou par carte de crédit, uniquement par bulletin de versement. En ville, c’est devenu un gag récurrent.» Les comptes de la cave font en revanche moins rire cette petite-fille de vigneron: 220 000 francs de déficit annuel moyen sur dix ans. À quelques semaines de la Fête des Vignerons, le constat fait tache. Et Anne-Francine Simonin de s’inquiéter: quelle visibilité pour les vins de la Ville durant l’événement et pourquoi une telle absence de crus locaux lors de manifestations régionales?

Michel Renaud, municipal par intérim chargé des Espaces publics et bon connaisseur des questions viticoles en tant qu’ancien membre de l’Exécutif d’Ollon, promet des changements rapidement. «J’admets avoir été surpris en découvrant les comptes de la cave. La réflexion est en cours pour identifier les raisons du dysfonctionnement. Il faut dire que les préparatifs de la Fête ont freiné le mouvement, mais nous avons commencé à agir, notamment via des actions pour écouler les stocks de 2017.»

Pour ce qui est de la Fête des Vignerons, «les vins de Vevey seront à découvrir au Caveau Saint-Martin, lieu officiel de la Ville, et sur la place Scanavin, chez Étienne Krebs», assure la toute nouvelle intendante des 12 hectares de vignes de Vevey, Manouk Guignard, remplaçante de Jean-François Fardel, parti à la retraite. «Pour ce qui est de la cave, les horaires seront étendus d’ici à la fin de juin», promet-elle encore. Soit les mercredis, jeudis et vendredis de 16 h 30 à 18 h et le samedi de 11 à 14 h. Une machine de paiement par carte et une caisse sont aussi prévues. (24 heures)