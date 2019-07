Une médaille pour Daniele Finzi Pasca

Genou à terre, comme un jeune écuyer prêt à être adoubé par son seigneur: Daniele Finzi Pasca est venu ainsi recevoir sa médaille d’honneur, remise mardi par les Cent-Suisses. Sitôt relevé par leur commandant, le metteur en scène s’est vu porté par deux figurants, trinquant un verre à la santé de la foule. Mais refusant de saisir l’épée tendue par l’un des représentants de cette troupe aux origines militaires.

Car Daniele Finzi Pasca a été objecteur de conscience. Dans sa vision initiale du spectacle, les Cent-Suisses devaient être rejoints par Cent Suissesses. Cela a bien été réalisé, donnant naissance à la troupe des Cent pour Cent, où – même si certains enfants y voient des sabres lasers – les hallebardes ont été remplacées par des cylindres luminescents. Clin d’œil aux tubes néons, synonymes de futurisme dans de nombreux films, métaphores d’une tradition qui évolue en intégrant les femmes.

Problème: certains voyaient d’un très mauvais œil la disparition de ce corps au sens militaire. À force de lobbying, les Cent-Suisses «historiques» ont donc intégré le spectacle en plus des Cent pour Cent. Ces derniers, arborant dans un tableau de magnifiques faux chevaux rappelant la magie des carrousels d’antan, se font appeler «les poneys» par des «historiques». Stéphane Krebs, commandant des Cent-Suisses: «Il y a quelques irréductibles dans chaque troupe. Malgré tout, nous nous entendons extrêmement bien et fêtons ensemble.»

Les Cent-Suisses «historiques» ont longtemps ignoré quels seraient leurs mouvements dans le spectacle. «Daniele m’a dit: «Tu rentres par ici et 2 minutes 48 plus tard, tu sors par là.» C’est moi qui ai fait notre chorégraphie!» sourit Stéphane Krebs.

Les Cent-Suisses ont remis et remettront d’autres médailles à des personnes ayant contribué à leur présence. La médaille arbore les dates de 2019 et 1819 (année où ils sont devenus une troupe à part entière, après avoir assuré le service d’ordre de la Fête de 1797). Et la devise: «Honneur et fidélité».