Une nouvelle scène pour la Braderie d’Aigle

Festi’Brad: une manifestation annuelle incontournable dans le Chablais – la Braderie d’Aigle existe depuis 1935. Sur son site internet, le comité d’organisation publie une coupure de journal faisant mention de la toute première édition, alors mise sur pied par la Société industrielle et commerciale. Il est rapporté que ce sont les négociants qui souhaitaient créer une fête du commerce et du vin. Cent d’entre eux ont participé à cette édition inaugurale où l’on trouvait étals, carnotzet en plein air, bal musette, stands de dégustation.

Sis dans la partie la plus historique et animée d’Aigle, Festi’Brad, qui a débuté vendredi et se poursuit samedi et dimanche, utilise peu ou prou cette formule devenue magique. Et qui a de loin dépassé les frontières de la ville. «En effet, les gens viennent de Vaud et du Valais, disons entre Lausanne et Martigny. Depuis peu, la police nous a signalé que pas mal de plaques fribourgeoises étaient visibles sur les parkings», souligne Nicolas Olloz, président du comité d’organisation.

Ce même comité ne change donc pas une fête qui récolte année après année un grand succès. Il présente néanmoins une nouveauté cette année: «Une cinquième scène, située à la rue du Collège, qui accueillera une dizaine de concerts supplémentaires», indique le président, qui précise que ce sont environ 50 concerts qui se déroulent sur les trois jours. Au niveau des attractions foraines, plus de 40 sont encore proposées aux visiteurs. «On aimerait étendre l’offre, mais on est limité au niveau ampérage. Une de plus et on fait tout sauter», s’amuse Nicolas Olloz. Ce qui risque bien de sauter, c’est l’affluence, que le comité, compte tenu du beau temps annoncé, évalue «grosso modo à 50 000 personnes». Ce qui n’explose pas, par contre, c’est le budget, qui avoisine encore cette année les 150 000 francs.