Une plaque en hommage au dandy de Montreux

La direction du Montreux Palace vient de faire apposer une plaque commémorative à l’extérieur du Funky Claude’s Bar, ex-Harry’s Bar. Il y est écrit: «En souvenir de Victor, ta place est désormais dans nos cœurs.» Cette «place», c’est une table, communément appelée «table de Victor», occupée pendant deux décennies par cet estimé client, devenu ami. Victor Mateos, 62 ans, s’est éteint dernièrement, en toute discrétion.

Pudique et réservé, ce natif de León (Espagne) était pourtant un personnage haut en couleur. Et pas seulement pour ses incontournables chemises bariolées et ses panamas beige, noir, rouge. Toujours très chic, la cigarette roulée vissée au bec, cet original aimait partager le whisky coca. Ses bouteilles revêtues de papier blanc ont été signées par les stars du Montreux Jazz, comme les Deep Purple, les personnalités montreusiennes, les anonymes. «Il était extrêmement généreux, ouvert, disponible. Il invitait souvent des inconnus à sa table juste pour faire connaissance», résume Michael Smithuis, directeur du Montreux Palace.

«Sa première cuite? Avec Freddie Mercury»

«Viti» ne se livrait guère. C’est juste si on savait qu’il avait deux enfants, qu’il était monteur électricien de métier et passionné de domotique ou «qu’il avait pris sa première cuite avec Freddie Mercury». «J’ai rencontré Victor par hasard, il y a bien longtemps. J’ai eu tout de suite l’impression qu’on se connaissait depuis toujours, dit de lui Lolita Morena. Il était toujours à l’écoute. Il m’appelait régulièrement pour savoir si ça allait bien.» Farouchement indépendant, au caractère bien trempé, un brin râleur, le dandy montreusien ne laissait pas indifférent. «Je l’ai connu dans les années 80 à mon arrivée en Suisse. Il fut un de mes premiers amis. Il était rigolo, sociable et incroyablement imaginatif», se souvient Bernadette Brabeck.

«Touche-à-tout, grand travailleur, très créatif», selon sa fille, il devait aider Lolita à installer un jardin potager à Crans. «On avait tout acheté. Et puis il est parti. Ce potager, je vais le faire. Et y planter des fleurs. Pour Victor.» (24 heures)