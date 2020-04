Urgence: le mur d’un débarcadère doit être stabilisé

La Commune de Villeneuve songe depuis quelque temps déjà à rafraîchir le vieux point de vente du débarcadère de la Compagnie générale de navigation (CGN). Il sera même agrandi. «Les travaux permettront d’améliorer grandement la salle d’attente et la zone de vente de billets. Le vieux cabanon en bois va disparaître et deux cabinets de toilettes publiques, dont un pour handicapés, seront construits», détaille le municipal Dominique Pythoud. Les frais totaux du projet seront partagés entre la CGN et la Commune.

Ce printemps, le bureau d’ingénieur mandaté par la compagnie de navigation a fait un relevé de l’état du mur en pierre soutenant le bâtiment. Datant des années soixante, il a subi l’outrage du temps et de l’eau. Des problèmes structurels ont jailli. Afin de pouvoir assurer sa fiabilité à moyen terme, il faut le renforcer; notamment au niveau des joints et des trous à reboucher à la résine.

Ces travaux considérés comme urgents incombent à la Commune. Les exécuter rapidement en ce printemps d’année bissextile est très utile car les eaux du Léman ont été largement abaissées pour pouvoir entretenir ses rives, grosso modo entre février et mai.

Dans la foulée, il a été décidé de procéder au chemisage du collecteur d’eaux claires voisin. Le Conseil communal aurait dû octroyer le mois dernier une enveloppe de 89000 francs pour financer le tout. La pandémie de Covid-19 en a décidé autrement. «Au vu des rapports de commissions qui étaient favorables à l’octroi de ce crédit d’urgence, l’Exécutif a décidé d’aller de l’avant. Nous présenterons la demande a posteriori au Conseil communal», déclare Michel Oguey, municipal des Finances.

Le chemisage est déjà achevé et les travaux de renforcement du mur de soutènement ont commencé cette semaine. Ils devraient, selon Michel Oguey, durer une dizaine de jours.