Vevey autorise à nouveau les gros plans de quartier

Vevey lâche du lest en matière d’aménagement du territoire. Le dépôt de plans d’affectation – anciennement plans partiels d’affectation (PPA) et de quartier (PQ) – est de nouveau possible et les porteurs de projets sont invités à se présenter au bureau du Service de l’urbanisme, indique un récent communiqué de la Ville.

Pour rappel, tout projet d’ampleur avait été suspendu fin 2017, le temps pour les autorités de clarifier leur politique en matière d’urbanisme pour les 15 prochaines années et de renouveler des outils obsolètes, en premier lieu le plan directeur communal (PDCom) et le plan général d’affectation (PGA).

Dans les faits, le dégel est consécutif à l’adoption par le Conseil communal en juin déjà du nouveau «concept directeur» qui pose les grandes lignes de la nouvelle politique d’aménagement du territoire. Une étape importante du processus qui vise à remettre un peu d’ordre dans un contexte qui a vu trois gros projets immobiliers (le Restaurant du Rivage en 2013, le projet immobilier de l’avenue de Savoie en 2015 et celui de la Cour aux Marchandises en 2017) buter sur autant de référendums gagnants.

«Vevey compte une septantaine de PPA et de PQ entrés en vigueur depuis les années 50, soit autant de petits territoires gérés par des règles différentes, explique Julien Cainne, chef de l’Urbanisme veveysan. Un des objectifs est de faire table rase et de partir sur une ligne commune à l’avenir. Raison pour laquelle nous invitons les porteurs de projets à prendre contact pour aller de l’avant de concert avec notre réflexion plutôt que de partir seuls sur un projet qui risque d’être refusé.»

La réalisation concrète de certains projets attendra toutefois encore. Elle reste conditionnée à la fin du chantier administratif: encore 5 à 6 ans de travail pour poursuivre le PDCom et réviser le PGA. Un travail qui s’articule en quatre étapes et quatre «quadrants»: Plan-Dessus, Plan-Dessous, Charmontey, vieille ville.

La Ville encourage dès lors tout candidat à mettre ce temps à profit pour accorder ses violons avec elle. Retraites Populaires et Nestlé entretiennent ce fil depuis le moratoire et les grosses tensions qui avaient suivi. Les deux sociétés n’avaient pas du tout goûté de voir certains de leurs projets refusés par la très contraignante «zone réservée» décrétée à Plan-Dessus, quartier soumis à une forte pression immobilière. Nestlé prévoit des bâtiments d’une capacité de plusieurs centaines d’appartements sur deux parcelles de l’avenue Reller et du chemin Vert, et Retraites Populaires une quarantaine d’appartements au quai de Copet 5.

Toutes deux s’étaient d’ailleurs opposées en vain lors de la mise à l’enquête de la zone réservée. La société de prévoyance n’avait pas hésité non plus à mettre à l’enquête son projet malgré la certitude de ne pas obtenir le permis de construire. Elle avait même recouru contre ce refus.

Des projets remaniés

Depuis, assure Lorraine Clément, sous-directrice de Retraites Populaires, l’ambiance s’est réchauffée et les discussions ont repris «dans un esprit constructif». Résultat, le projet initial a été modifié pour coller au concept directeur et à la zone réservée: «La demande d’autorisation de construction pour la réhabilitation de l’immeuble a été déposée cet été à la Ville de Vevey, reprend-elle. L’objectif est de le transformer en bureaux et en logements tout en maintenant la façade historique.» Le bâtiment est en effet un ancien vestige de l’époque industrielle de la ville.

Selon le cadre, d’autres projets vont de l’avant dans le quartier: aux rues des Tilleuls 1 (rénovation et surélévation de l’immeuble de 18 logements), du Nord 4 (construction d’un immeuble de 23 logements) et des Marronniers 20 à 26 (réhabilitation).

De son côté, Nestlé a aussi vu les affectations de ses projets confirmées par la Commune en juin. «À ce stade, il est toutefois prématuré d’imaginer des projets de construction tant que le processus des nouvelles planifications n’a pas abouti, explique un porte-parole. Mais nous respecterons les affectations et surfaces constructibles définies par la conception directrice et le plan d’affectation sectoriel.»