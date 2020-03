À Vevey, la gare s’adapte à l’augmentation du trafic

À Vevey, la gare des transports publics Montreux-Vevey Riviera (MVR) doit s’adapter à la forte augmentation de la fréquentation. Pour faire face à cette croissance du nombre de trains et des voyageurs, qui s’inscrit à la suite du passage à la cadence au quart d’heure entre Vevey et Blonay, les infrastructures doivent être développées.

Ces travaux, qui s’étendront de l’été 2021 à l’été 2023, sont mis à l’enquête publique. «La gare MVR de Vevey devra aussi être conforme à la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) d’ici fin 2023, ajoute Jérôme Gachet, porte-parole du MOB/MVR. En fin de cycle, la plupart des installations ferroviaires doivent être en outre mises à niveau.»

Parmi les travaux figure la construction d’un nouveau quai de 100 mètres, au nord des voies, afin de permettre l’accès aux trains sur la voie 8, aujourd’hui utilisée uniquement comme voie de garage. Les travaux comprennent encore l’assainissement du quai commun CFF-MVR, qui sera allongé et élargi. La marquise historique datant du début du XXe siècle sera restaurée.

De plus, il s’agira encore de sécuriser le passage à niveau des Deux-Gares par l’installation de feux et de barrières, de renouveler intégralement le pont sur la rue des Bosquet et les installations ferroviaires, voies, aiguillages, installations de sécurité et autre ligne de contact. Enfin, le passage piétonnier inférieur sera prolongé en direction du quai nord. Le coût des travaux est estimé à près de 30 millions de francs, financés par la Confédération et le Canton.

Les trains circuleront normalement durant la plus grande partie des travaux. Le chantier induira toutefois des changements de voies qui seront effectués durant les vacances scolaires. Une interruption totale d’exploitation de la gare est en outre agendée à l’été 2022. Un arrêt provisoire est prévu à proximité de la gare existante.