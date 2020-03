A Vevey, l’intégration des migrants n’a pas d’âge

Il n’a fallu que quelques échanges lors de la première soirée de présentation du projet ParrainAge à la Villa Métisse pour que ces deux-là se trouvent des atomes crochus. Maya Benia, arrivée de Syrie il y a quatre ans, et Anne Rittmeyer ont accepté de constituer le premier tandem du programme lancé par la Ville de Vevey et qui propose à des seniors de mettre une partie de leur temps au profit de personnes en mal d’intégration.

Toutes deux sont profs, aiment cuisiner et se balader. Maya a appris le français dans son pays d’origine. Anne Rittmeyer, Veveysanne et retraitée, a pour sa part enseigné la langue de Molière durant quarante-quatre ans. «Et je nourris une affection particulière pour la Syrie. J’ai suivi une élève qui venait de là-bas, une enfant adorable qui est toujours restée dans mon cœur.»

Nouer des liens

Maya, maman de deux enfants, aspire néanmoins à améliorer son niveau de langue et à nouer des liens: «Je pourrais ainsi obtenir des conseils mais surtout partager de bons moments. Comme inviter quelqu’un chez moi, avoir une amie, car je n’en ai pas beaucoup.» Anne Rittmeyer se réjouit pour sa part «de prendre des cours de cuisine syrienne».

Une quinzaine de personnes ont pris part à la soirée de présentation et «d’autres duos sont sur le point de se constituer», annonce Jennifer Zodogome, chargée de projet au Bureau de l’intégration de Vevey pour améliorer le quotidien du 3e âge. «Vevey fait partie des «Villes amies des aînés», ajoute-t-elle. Elle s’engage à adapter le territoire et à le rendre plus convivial pour éviter l’isolement, l’exclusion, les préjugés. À travers ParrainAge, nous voulons valoriser leur engagement, que ce soit comme grand-parent ou proche aidant.» L’antenne régionale de Pro Senectute est partenaire.

Briser les isolements

ParrainAge se veut un projet «gagnant-gagnant», selon le municipal Michel Agnant, tant pour les seniors que pour les migrants. «Il brise deux isolements potentiels et valorise les savoirs. L’apport sur le plan culturel et de l’enrichissement personnel est aussi important. Deux cultures se télescopent et il en jaillit quelque chose de plus grand.»

Pour Amaranta Fernandez, déléguée à l’intégration de la Ville, ParrainAge est en outre un soutien de plus au dispositif déjà en place: «Nos permanences pour les questions administratives ou liées à l’emploi croulent sous les demandes, sans compter les cours de français ou d’informatique, ou encore les ateliers de conversation.»

Des conditions d'admission simples

Les conditions d’admission pour le projet sont simples: habiter sur la Riviera et avoir deux heures par semaine au minimum à consacrer à l’autre. Une formation d’une demi-journée est prévue, de même qu’un temps d’essai d’un mois.

Les bonnes volontés sont là, comme Véronique Lozet, de Vevey: «J’aimerais consacrer du temps pour mieux connaître la dure réalité de la migration, que je connais mal et qui est peu acceptable. J’apprécie aussi la notion de duo, pour son côté relationnel.» Bereket, Érythréen de 26 ans, espère pour sa part élargir son cercle de connaissances: «J’ai toujours travaillé depuis que je suis en Suisse à travers différents programmes d’occupation. J’aime le contact avec les gens, mais je n’ai pas beaucoup d’amis. J’aime me balader, la musique – je joue de la basse – et lire. Les journaux notamment, cela me permet d’améliorer mon français. Mais le meilleur moyen restera toujours de discuter avec quelqu’un.»

Intéressé-e à prendre part au projet? Contacter le Bureau de l'intégration: 021 925 35 58.