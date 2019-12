Vevey investit pour la culture et l’environnement

Deux séances, six heures de débat, mais Vevey tient son budget 2020. Ce n’était pas gagné et le vote aura été serré, jeudi, au Conseil communal: 37 oui, 30 non, 5 abstentions. L’an dernier, il avait été refusé et 2019 avait démarré sans feuille de route.

La culture, forcément

C’est devenu une habitude, la culture est source de tensions à Vevey. Deux logiques s’affrontent: celle d’une enveloppe globale de subventions, avec sélection des bénéficiaires, et celle d’une attribution large. Le Conseil a tranché pour une voie hybride.

Deux des six associations qui appelaient la Commune à l’aide ont vu leur demande acceptée (10'000 fr. de plus pour l’association Autour du Monde, soit 20'000 au total, et 25'000 pour le festival de cinéma VIFFF) et une enveloppe de 30'000 fr. a été validée pour les autres.

La salle de concert du RKC a obtenu une rallonge de 50'000 fr. (200'000 fr. au total), mais moins que les 70'000 espérés.





Déficit VMCV refusé

Le Conseil a nettement refusé la participation de Vevey au déficit des VMCV ( 880'000 fr. ) en attendant une explication précise.

Cette somme, qui est forcément due, passera par un crédit complémentaire en cours d’année, mais le vote de jeudi a valeur de «coup de gueule» (Patrick Bertschy, PLR), notamment à l’adresse du Canton, accusé d’avoir commandé le prolongement du bus 201 jusqu’au nouvel hôpital de Rennaz en laissant la note aux Communes, car s’agissant d’un axe dit «urbain» et non «régional».

«Le refus du déficit des VMCV est un coup de gueule contre le Canton!» Patrick Bertschy, PLR

Werner Riesen (UDC), député, a annoncé une interpellation des représentants du district au Grand Conseil pour demander une explication.





Transition énergétique

L’un des mots d’ordre de la Municipalité pour ce budget était «zéro engagement». Il y en aura tout de même un, dans l’air du temps, sur proposition de Caroline Gigon pour le PS: un délégué à la transition énergétique.

«Le Conseil a compris la nécessité d’engager un délégué à la transition énergétique» Caroline Gigon, PS

«C’est le signe que nombre d’élus, de toute appartenance politique, sentent qu’il y a des choses à entreprendre et qu’il faut aller de l’avant», se réjouit-elle.





Pas de nouvelle garderie

Décroissance-Alternatives a tenté de faire inscrire 762'000 fr. pour la création d’une garderie (budget pour 6 mois) en remplacement de celle des Petits Pois, fermée au printemps. Refus sec et sonnant.





Taxe déchets

La Municipalité a une nouvelle fois proposé de renoncer à la rétrocession de la taxe de base sur les déchets ( 80 fr. par personne) pour récupérer 1,5 million. Et le Conseil communal a une nouvelle fois refusé.





1er Août sans feux?

Le Conseil a accepté de sucrer le montant dévolu aux feux de la fête nationale: trop coûteux et pas écolos. Grincements de dents dans l’hémicycle et sur les réseaux sociaux. En coulisses, un élu bien informé rassure toutefois: «Les organisateurs du Village de Noël à la place Scanavin (ndlr: les sociétés Leguriviera et la jardinerie Brönnimann) ont annoncé qu’ils les reprendraient à leur compte».





Au final...

Le déficit final s’élève à 5,24 millions, résultat qui ne satisfait personne malgré l’acceptation du budget. Les élus reconnaissent la part importante de «déficit structurel» (charges cantonales et intercommunales), mais la droite fustige la Municipalité pour l’absence de coupes drastiques. Le résultat de l’audit financier et organisationnel en cours est du reste attendu par l’entier du plénum.