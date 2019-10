Vevey opte pour une baisse d'impôts

Faut-il compenser ou non à l’échelon communal le 1,5 point de hausse d’impôts perçu par le Canton qui a repris à sa charge le coût des soins à domicile? C’est la question posée aux Conseils communaux vaudois en ce début d’automne. Jeudi soir, celui de Vevey a répondu par l’affirmative comme préconisé par le Canton et l’Union des communes vaudoises, sans pour autant que cela soit contraignant (du reste deux communes sur trois ne le font pas, voir notre édition du samedi 5 octobre). Le taux d’imposition communal pour l’année 2020 passe ainsi de 76 à 74,5.

L’alliance bloc de la droite (PLR et UDC) et du centre (PDC et Vevey Libre), alliée à plusieurs abstentions à gauche, a fait pencher la balance en faveur de l’amendement du PLR en faveur d’une baisse alors que la Municipalité préconisait le statu quo et, de facto, une hausse d’impôts cumulée entre Canton et Commune. L’argument de pouvoir disposer de ressources pour investir et maintenir les prestations n’a ainsi pas tenu face aux appels à diminuer la fiscalité et réduire les dépenses.

«Sans ce point et demi, il faut s’attendre à un excédent de charges de l’ordre de 6 millions au prochain budget», a prévenu la syndique Élina Leimgruber (Les Verts). «Les 3 points de hausse votés pour 2018 et 2019 devaient servir à construire le nouveau collège et il n’y a toujours rien, a rétorqué Patrick Bertschy (PLR). Qui plus est, entre la taxe non compensée, la hausse de l’impôt foncier, celle sur les terrasses, l’augmentation des tarifs de stationnement, et on en passe, nous avons déjà consenti de très nombreux efforts ces dernières années. Les contribuables ont largement fait leur part.»