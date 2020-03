A Vevey, le PLR misera sur un avocat novice en politique

En vue de remplacer le démissionnaire Etienne Rivier lors de l’élection complémentaire qui se tiendra - c'est officiel - le 17 mai, le PLR Vevey a choisi son poulain ce lundi soir. Valentin Groslimond, inconnu encore sur la scène veveysanne, aura la lourde tâche de tenter de conserver le siège des siens à l’Executif.

Pour ce faire, il défiera Yvan Luccarini (Decroissance-Alternatives), candidat désigné de son groupe depuis le 10 février. Le parti d’extrême-gauche rêve de faire son entrée à l’Exécutif après les tentatives passées et de priver ainsi la droite de son seul siège à la Municipalité. Les éventuels invités surprise ont jusqu’au au 6 avril pour sortir du bois, date butoir pour faire acte de candidature. Le PS a d’ores et déjà écarté cette éventualité. Aucune autre formation n’a fait état, pour l’heure, de velléités.

Opposition de style



Au terme du délai de candidature interne, le PLR a soumis deux noms à ses membres: Valentin Groslimond et Vittorio Marinelli. Une belle opposition de style entre l'avocat de 32 ans, novice en politique, et le patron de Marinelli TV, 61 ans dont dix de Conseil communal et un de présidence du groupe PLR. Le parti a ainsi clairement fait le choix de la jeunesse et de la relève. Selon l'un des votants, «l'élection a été serrée et s'est jouée à quelques voix près».

«En tant que pur veveysan, a commenté Valentin Groslimond, j’ai envie d’apporter à la collectivité mon énergie, ma jeunesse, mes compétences juridiques et mes qualités humaines au sein de la Municipalité afin de faire en sorte que Vevey cesse de faire les gros titres de la presse pour ses multiples scandales. J’ai considéré qu’aujourd’hui, étant stable au niveau personnel, familial et professionnel, il était temps pour moi de m’investir activement au sein du PLR Vevey.»

Dans un communiqué publié dans la foulée du vote, le PLR précise que Valentin Groslimond «ne portera pas exclusivement la couleur bleue (ndlr, couleur du PLR), mais également celles des partis de l’Entente veveysanne (PDC, Vert’libéral et UDC)».