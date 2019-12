À Vevey, trois secteurs à risque sont pointés du doigt

Les représentants de Vevey au sein du conseil intercommunal de l’Association Sécurité Riviera (ASR) se sont fait le relais des inquiétudes de nombreux piétons et parents lors de l'assemblée de fin novembre. Par l’intermédiaire d’Isabel Jerbia (PS), le groupe interpartis demande des mesures dans trois secteurs: la rue du Torrent et le secteur du collège de la Veveyse – en zone 30 depuis début 2018 –, les abords de la garderie des Cèdres à la rue du Midi – aussi en zone 30 –, et l’axe rue du Clos-Chenevières, sur la route cantonale RC 780. Sur ce dernier tronçon, le feu vert simultané pour les piétons et les automobilistes lors des tourner-à-droite provoque des conflits de mobilité jugés à haut risque par les quelque 300 signataires d’une pétition.

Concernant le secteur du Torrent, les représentants veveysans s’appuient sur une lettre de la direction des écoles primaires datée du 11 novembre. Celle-ci enjoint les parents à rappeler les règles d’usage dans une zone 30 à leurs enfants: s’ils sont prioritaires et peuvent traverser partout, ils doivent se manifester clairement. Malgré cela, les écoles encouragent les enfants à emprunter les passages piétons ou le sous-voies du parc d’Arabie. Et pour cause: si les règles paraissent claires sur le papier, elles le sont moins sur le terrain, d’autant plus sur une route en ligne droite sans éléments de modération de trafic.

«J’ai déposé un postulat au Conseil communal de Vevey pour demander de manière générale des aménagements dans les zones 30 et une signalétique pour clarifier la situation, je n’ai toujours pas obtenu de réponse, selon Isabel Jerbia. Autre exemple, à la rue Paul-Cérésole: les passages pour piétons avaient été supprimés, puis remis. Cette incohérence, tant pour les conducteurs que pour les piétons et cyclistes, augmente les risques.»

Après analyse de la situation à la rue du Torrent, ce n’est pas l’avis d’ASR et du président de son comité de direction, Bernard Degex. Interpellé sur la présence d’agents de proximité, ce dernier est catégorique: «Pour le mois de novembre, 29 présences ont été enregistrées dans le secteur du Torrent. À ce stade, aucune mesure supplémentaire n’est envisagée».

Dès l’entrée en vigueur de la zone 30, la Municipalité n’avait pas exclu des éléments de modération à la rue du Torrent. Pour l’heure, rien n’est à l’ordre du jour, selon Étienne Rivier, municipal. À l’avenue Nestlé, des chicanes ont été installées récemment pour contraindre les automobilistes à ralentir dans certains carrefours.

Six pages de signatures

À la rue du Midi, les parents inquiets se comptent par dizaines. En janvier dernier, un courrier accompagné «de six pages de signatures» avait atterri sur le bureau de la Municipalité pour demander la pose d’un ralentisseur aux abords de la garderie des Cèdres. Là aussi, injustifié, selon Bernard Degex: «ASR a effectué des comptages au mois de mars et la vitesse moyenne était de 22 km/h.»

Aux rues du Clos et des Chenevières, enfin, l’argument d’ASR est celui du Canton et de sa Direction générale de la mobilité et des routes (repris par la Municipalité): «La suppression du double feu vert aurait un impact sur la fluidité du trafic». Frédéric Valloton (Décroissance-Alternatives) s’est dit agacé par cette réponse: «Je suis pour le moins étonné qu’on oppose la fluidité du trafic à la sécurité des piétons alors que plus de 200 familles ont signé une pétition!»