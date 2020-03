A Villars, la station vit «le jour d’après»

Samedi, 9h du matin, jour 1 après les annonces-chocs du Conseil fédéral qui ont notamment eu raison de la fin de la saison de ski en Suisse. Mais pas en France voisine, logiquement. Au pied du télésiège de Gabelou, sur la partie haut-savoyarde du domaine des Portes-du-Soleil, le parking se remplit de voitures dont beaucoup sont immatriculées en Suisse. Notamment dans le canton de Vaud, dont celle de deux jeunes Lausannois. «On devait aller à Nendaz, mais par chance, on avait aussi un forfait gratuit pour les Portes-du-Soleil. Du coup, on a pris la route dans cette direction ce matin, explique Valentine Magnin. L’autoroute était quasi déserte, même entre Vevey et Montreux où on a l’habitude de rouler au ralenti.» Et Jonathan Narinx, qui l’accompagne, de poursuivre: «On est prêts à profiter de ce qui sera sans doute notre dernière journée de ski de la saison. Et pour ce qui est des précautions sanitaires, on fera surtout attention de respecter les distances au restaurant, à midi.»

Le contraste est marqué avec l’ambiance pour le moins feutrée qui prévaut de l’autre côté du Rhône, à Villars. Au dessus de l'escalier qui conduit au départ de la télécabine du Roc d'Orsay, un panneau lumineux annonce la fermeture des infrastructures: le domaine skiable bien sûr, mais aussi l'Office du tourisme et le Centre des sports. Non loin de cette imposante bâtisse, une navette des Transports publics du Chablais redémarre, presque à vide. «J’ai quand même eu quelques clients», assure Patrick, qui a pris son service à 8h. Le chauffeur explique être encore là ce week-end pour que les gens puissent récupérer tranquillement leur matériel avant de rentrer chez eux. C’est le cas de Sophie Lugon et John Devantay, affairés à fixer des lattes sur le porte-skis de leur voiture. «On avait prévu de skier ce week-end, et au moment des annonces, on a d’abord pensé que les cabines tourneraient peut-être, mais avec seulement deux personnes à l’intérieur», explique la jeune femme. «On est quand même montés depuis Bussigny vendredi pour reprendre du matériel. Et peut-être que demain on ira faire de la peau de phoque.»

Une randonnée en peau et en raquettes, c’est justement ce que ce groupe d’une quinzaine de parents et d’enfants est sur le point de démarrer, juste à côté des cabines arrêtées du Roc d’Orsay. Venus de Fribourg, de Neuchâtel et de Genève, ils sont tous membres du Ski-Club Villars et auraient dû participer à un entraînement ce samedi. «La nouvelle a été dure à encaisser pour les enfants, qui sont très compétiteurs, alors on essaie de dédramatiser la situation en passant un bon moment», souligne Anaïs Dufaux. Et pour ça, les adultes ont pensé à tout: «On a du fromage et le matériel nécessaire pour se faire une raclette en plein air», rigole Alexandre Currat. De quoi redonner un peu le sourire à Rayan Dufaux, le jeune homme de 14 ans qui se tient juste à côté de lui. «Il me restait encore des courses à disputer. La saison était loin d’être finie.»

Pour le personnel saisonnier de plusieurs commerces villardous, c’est aussi le cas. «Mes employés seront au chômage à partir du 22, un mois plus tôt que d’habitude. En saison, on est dépendant à 95% des remontées mécaniques», explique Francis Decroocq, patron du magasin Sport’s House. Ces remontées dont les responsables n’ont pas eu le choix de prendre une décision abrupte. «Nous ne sommes pas contents, mais nous comprenons la demande de la Confédération ainsi que des Remontées mécaniques suisses», affirme Christian Dubois. Ce samedi matin, le directeur de Télé Villars-Gryon-Les Diablerets a organisé une séance de crise dès 8h avec son équipe de direction pour évoquer la suite. «On doit s’organiser. Nous devons fermer les installations, avec tout le travail d’entretien que cela implique, mais aussi assurer un service minimum pour les restaurateurs d’alpage et écoles de ski qui doivent pouvoir débarrasser leurs affaires. Et nous cherchons des solutions pour pénaliser le moins possible nos temporaires au bénéfice de contrats valables jusqu’à la fin du mois, voire jusqu’au 19 avril…»

Juste en face du départ de la télécabine, la patronne du café, bar à vin et marché du terroir Aux Saveurs des Alpes encaisse le coup. «Je ne m’attendais pas à une décision aussi abrupte, fermer la station comme ça du jour au lendemain. Mais c’est comme ça, on va attendre que ça passe, même si économiquement parlant, on n’a aucune idée de ce qui nous attend.»