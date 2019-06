Villeneuve honore Gandhi par un buste

La figure tutélaire de Mohandas Karamchand Gandhi trônera bientôt à Villeneuve. Un buste en mémoire du mahatma – coulé en Inde – sera fixé sur un socle réalisé en pierre d’Arvel, provenant donc de la commune. Il sera installé dans un massif entre le débarcadère de la CGN et le restaurant Taiko.

«Le buste sera offert par l’Inde», a annoncé le municipal Dominique Pythoud, jeudi dernier lors du Conseil communal. L’édile révèle aussi – précisant néanmoins que des questions évidentes de sécurité doivent être encore réglées – que l’œuvre pourrait être très vraisemblablement inaugurée par le président du sous-continent. Précisément le 14 septembre de cette année durant laquelle on célèbre le 150e anniversaire de la naissance du mahatma. La commémoration prendrait alors place durant la visite officielle en Suisse de Ram Nath Kovind.

La Municipalité a donc répondu en partie favorablement à une demande du conseiller communal Léonard Studer du groupe PS & Les Verts. L’élu écologiste, largement soutenu par le Conseil communal, avait demandé à l’automne que la Commune honore ses visiteurs et résidents célèbres en les faisant figurer sur des plaques de rue ou de place. Léonard Studer avait dressé une liste non exhaustive mentionnant principalement Gandhi, Rabindranath Tagore, Oskar Kokoschka, mais encore Stefan Zweig, Louis Aragon, André Gide, Panaït Istrati, Lord Byron, Léon Gambetta, Victor Hugo, Richard Wagner («24 heures» du 5 novembre 2018).

«Pas de plus avec Tagore»

L’Exécutif s’est alors mis au travail et a étudié plusieurs possibilités. Le municipal Pythoud et la syndique Corinne Ingold se sont également entretenus, fin mars à Villeneuve, avec Sibi George, ambassadeur d’Inde en Suisse. «Il a été convenu que le choix d’un buste était une bonne manière d’honorer le séjour villeneuvois de Gandhi, car il n’est pas simple de débaptiser une artère et nous n’en créons pas de nouvelles. Et puis, on n’oserait pas donner au pont de l’Eau-Froide le nom de Gandhi», précise l’édile avec humour.

Pour rappel, le mahatma (1869-1948) a résidé six jours dans le bourg du Haut-Lac en décembre 1931 en famille. Gandhi rendait alors visite à son ami Romain Rolland. Prix Nobel de littérature, grand humaniste, figure de proue emblématique de la non-violence, le «sage de Villeneuve», comme l’appelait Gandhi, s’était installé en 1922 dans la commune dont une avenue porte le nom. Il y a notamment écrit «L’âme enchantée» et a correspondu inlassablement avec des penseurs à travers le monde. Tagore (1861-1941), entre autres philosophe, écrivain, compositeur, avait lui fait le pèlerinage de Villeneuve en 1926, précédé de quelques mois par Jawaharlal Nehru, qui deviendra plus tard premier ministre de l’Inde. Depuis 2011, une chaire d’études indiennes intitulée «chaire Tagore» se trouve à l’Université de Lausanne.

Au tour de Tagore?

Instigateur de l’initiative visant à honorer les hôtes célèbres de Villeneuve, Léonard Studer se dit «content que ça se réalise pour Gandhi, en souhaitant que notre Commune fasse un pas de plus en célébrant aussi Tagore». (24 heures)