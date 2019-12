Depuis vingt ans, le Noël du partage offre sa chaleur

«De plus en plus de familles prennent contact avec nous pour faire vivre ce moment à leurs ados, se réjouit Calogero Morreale. Cette expérience a donné beaucoup de sens à mon Noël.» Le responsable du Noël du partage accueille volontiers ces nouveaux bénévoles, qui viennent s’occuper des personnes seules ou en précarité pour donner une signification à la célébration du 25décembre. Ils seront une trentaine ce mercredi midi pour servir les 150personnes attendues. «Nous nous donnons de la peine, souligne Calogero Morreale. Ma femme tient beaucoup à la qualité des prestations: la présentation des assiettes, mais aussi l’animation ou les petits cadeaux (comme des billets pour les théâtres), distribués via un jeu.» Ce Noël du partage existe depuis vingt ans sur la Riviera. À la base, le repas était préparé grâce à des dons de nourriture. «Mais il devenait difficile de structurer des mets réellement festifs à la dernière minute», explique Calogero Morreale. Depuis qu’il a repris les rênes avec sa femme, il a instauré un «système de parrainage: je vends des bouteilles d’huile, issue des oliviers que mon père a plantés à la naissance de mes enfants. Ainsi les gens n’ont pas l’impression de donner à fonds perdus».

noeldupartage.ch Inscriptions jusqu’à ce samedi (inscriptions «tardives» acceptées)