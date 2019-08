Visite en primeur de l'Hôpital Riviera-Chablais

En chiffres

180'000 C’est environ la population des deux Chablais et de la Riviera, future utilisatrice du Centre hospitalier de Rennaz.



310 C’est le nombre de lits que compte l‘établissement, plus 48 places en ambulatoire.



200 chambres.



10 salles d’opération, contre 17 aujourd’hui sur les cinq sites actuels.



215 en mètres la longueur de l’hôpital, un bloc de 3 niveaux.



115 en mètres la largeur du bâtiment de 17,6 mètres de haut.



2 héliports.



1500 C’est le nombre total de collaborateurs qui sera regroupé d’ici fin novembre et travaillera sur le site.



6500 Le nombre de personnes inscrites aux journées portes ouvertes ce week-end… qui affichent complet.





Le centre offre 67'000 mètres carrés de surface exploitable.



Le nouvel hôpital ne fait que 17,6 de haut, une volonté des architectes pour que le bâtiment s'intègre bien dans le paysage du Haut-Lac.