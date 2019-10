Vous avez demandé les Urgences? Ne quittez pas…

«C’est historique. Nous déménageons nos sites hospitaliers actuels vers Rennaz dans quatre jours (ndlr: lundi)», s’enthousiasme Marc-Étienne Diserens, président du Conseil d’établissement et de la Commission de construction de l’Hôpital Rivera-Chablais (HRC). Pour rappel, les hôpitaux de Monthey, d’Aigle, de Montreux, de Vevey Samaritain et de Vevey Providence vont migrer à Rennaz dans l’établissement hospitalier intercantonal. Monthey et Vevey conserveront des permanences.

«Allô, le 144»

Alors que les 1500 collaborateurs finissent de scotcher leurs cartons et vident leurs ordis avant de se déplacer lundi, les responsables mettent la dernière main au plus épineux des déménagements: celui des patients. «Il débute avec le site de Monthey lundi 4 novembre dès 8h», précise Robert Meier, directeur adjoint du Département organisation des systèmes information et logistique. Ce seront ensuite les patients de Montreux (8-13 novembre), d’Aigle (12 au 14 novembre), de Vevey Providence (15-18 novembre) et de Vevey Samaritain (18-22 novembre) qui seront convoyés. Environ 200 personnes en tout, 25 par jour maximum. Attention: les hospitalisés en gériatrie et réadaptation de Mottex (Blonay) et de Providence ne sont pas concernés. Les transports seront réalisés selon l’état du malade par ambulance, Transport Handicap, ou en minibus conduit par la Protection civile. «Dans les cas les plus lourds, éventuellement par hélicoptère», ajoute Robert Meier.

Durant ce déménagement long, complexe et coûteux (5 millions de francs), les Services des urgences générales adultes, enfants, gynéco-obstétricale vont progressivement fermer. Le 144 sera informé en tout temps. Les urgences de Monthey seront closes le mercredi 6 novembre à 7h. C’est très précisément à ce moment-là que celles de Rennaz vont ouvrir. «Le nouveau service unique sera ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7 avec des médecins urgentistes secondés par un gériatre, un cardiologue, un psychiatre, un neurologue, un gastroentérologue, etc. C’est indéniablement un gain pour les patients», informe Pascal Rubin, directeur général. Tout sera mis en œuvre pour réduire le temps d’attente, mais aussi augmenter le confort avec des lits d’observation de courte durée.

Les autres Urgences fermeront entre le 8 novembre (Montreux) et le 21 (Samaritain adultes). En cas de doute durant ce laps de temps, l’HRC préconise de contacter le 144 (urgences vitales), les centrales téléphoniques de médecins de garde vaudoise et valaisanne. À noter que l’HRC table sur 35'000 visites d’urgence par an à Rennaz, contre 40'000 aujourd’hui, toutes antennes confondues. «Il n’y aura pas moins de demandes, mais nous allons conserver un pôle d’Urgences simples par canton», poursuit Pascal Rubin.

Réclamés par les députés des deux cantons, ces services de «petite urgence» seront pérennes et se trouveront à Monthey et à la Providence (durant deux ans, avant un déplacement au Samaritain). Le site de Monthey sera opérationnel début novembre, celui de Vevey vers fin décembre. Ces permanences seront ouvertes 7 jours sur 7 de 8h à 20h.