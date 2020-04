Walter Scolaro fait désormais marrer les anges

Il est parti sans prévenir. Subitement, à l'âge de 59 ans. Avec, on l’espère, son sourire permanent qui était une de ses marques de fabrique. Walter Scolaro fait depuis quelques jours risette aux anges.

Walter Scolaro était surtout connu et apprécié pour sa «joie de vivre». «Il faisait partie de la cohorte des encourageants, de ceux qui ont la faculté de rendre pour les autres la vie moins difficile», témoigne Claude Rupp, un des comédiens de la troupe amateur et humoristique Les Glops depuis 1988.

Une petite communauté née en 1977

Walter Scolaro avait cofondé cette petite communauté de rigolos, devenue famille, et qui se produisait régulièrement. La genèse date de 1977, les Glops sont nés dans le quartier du Major Davel à Vevey. «Ils se produisaient dans des petits garages au tout début», dit encore Claude Rupp.

Fondateur du festival Animai, toujours à Vevey, Mike Ingle se souvient très bien du Glops Scolaro. «Ils répétaient au Vieux Mazel. Walter, que j'ai connu alors qu'il avait 15 ou 16 ans, était drôle, sympa, d’un incroyable optimisme.» Les témoignages sont très nombreux sur Facebook, de proches, amis, connaissances, qui conservent tous un souvenir flamboyant de ce clown simple, généreux, humaniste.

«Toujours au service des autres»

Infirmier de formation, puis éducateur spécialisé, Walter Scolaro a dédié 18 ans de sa vie à éclairer et rendre plus confortable la vie d’adultes en situation de handicap physique ou de polyhandicap aux Églantines, à Vevey. «Walter, par ailleurs très espiègle, était bienveillant, toujours au service des autres mais avec beaucoup d'humilité et sans jamais attendre de reconnaissance. Très instruit, il était d’une grande intelligence», détaille Luca Carmagnola, président du Festival des artistes de rue, institution veveysanne à laquelle le Glops participait depuis 2008 comme membre du comité.

Au vu des circonstances, sa famille organisera ultérieurement une cérémonie d’adieu afin de partager les souvenirs de Walter Scolaro et se remémorer encore ses innombrables facéties.