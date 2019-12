Roxanne Meyer laisse sa place de députée

«C’est une grosse page qui se tourne pour moi», souligne Roxanne Meyer. La socialiste de 41 ans quitte son siège de députée à la fin du mois de décembre. Elle l’aura occupé durant dix-sept ans et demi. Si bien qu’elle est devenue, mine de rien et ex aequo avec la députée Verte Anne Baech, la doyenne de fonction des femmes membres du parlement. Après trois législatures, elle a obtenu une dérogation du PS pour une quatrième. «Mais j’ai convenu de laisser ma place en cours de route», indique-t-elle.

Auteure de deux interpellations, quatre postulats et deux motions, la plupart sur la défense de sa région, Roxanne Meyer n’est pas de ceux qui s’épanchent sans compter. Des regrets? «Aucun.» Ses meilleurs souvenirs? «L’année de ma présidence, 2015-2016, mais aussi j’ai assisté au formidable progrès de l’accueil de jour des enfants, depuis les prémices jusqu’à l’offre importante d’aujourd’hui.»

Mise en lumière en 2016

La discrète députée se fait connaître de tout le canton en septembre 2016. Juste après le renoncement d’Anne-Catherine Lyon à briguer un nouveau mandat au Conseil d’État, l’Avenchoise est la première à présenter sa candidature à sa succession. Elle défie ainsi la favorite, pas encore candidate déclarée, Cesla Amarelle. Trois mois plus tard lors du congrès d’investiture, malgré le soutien plus ou moins subliminal de Pierre-Yves Maillard, Roxanne Meyer n’obtient qu’une voix sur six, derrière Fabienne Freymond Cantone et la future ministre.

Municipale depuis 2013 et syndique d’Avenches depuis 2016, Roxanne Meyer souhaite-t-elle rempiler à l’Exécutif de sa Ville lors des élections de 2021? Elle se donne encore quelques mois de réflexion.

Au Grand Conseil, elle sera remplacée par le Payernois Sébastien Pedroli, premier des viennent-ensuite de la liste PS de Broye-Vully. Cet avocat de 44 ans prêtera serment le 7 janvier 2020.