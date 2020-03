«S’il n’y a pas de solidarité maintenant, il faut fermer l’humanité»

Comment aider sans exposer?

Où placer le curseur entre solidarité et sécurité? Trois situations passées au crible avec Carine Fleury Bique, responsable bénévolat et jeunesse à la Croix Rouge.



Dépanner le voisinage en accueillant plusieurs enfants chez soi, est-ce vraiment une bonne idée?



Oui, mais par petits groupes de moins de cinq et idéalement en réunissant toujours les même personnes ensemble, qu’il s’agisse des enfants et de ou des adultes responsables. Au cas où un membre du groupe devait être contaminé, on aura au moins un confinement du virus.



Au sein du groupe, il faudra tenter de respecter les consignes de sécurité élémentaires, même si en parlant de petits enfants, leur faire garder des distances est presque mission impossible.



Par contre, ces étudiants qui proposent de faire de la garde d’enfants et qui tournent de famille en famille, ce n’est pas recommandé.



Est-ce sûr de faire des courses pour une personne âgée ou à risque?



Oui, si la personne qui fait les courses prend toutes les précautions d’hygiène. On peut transmettre les commissions en direct en portant un masque et en tenant une distance ou simplement déposer un sac devant la porte.

Attention à se désinfecter les mains après avoir touché les poignées de porte, les boîtes aux lettres, l'argent ou les boutons d’ascenseur.



Peut-on véhiculer une personne qui doit effectuer un déplacement?



Si l’on parle d’une personne qui ne présente pas de symptôme, oui, en maintenant la distance de 2 mètres recommandée. Si l’on parle d’une personne qui présente des symptômes grippaux ou de coronavirus, c’est exclu. Il faut appeler le 144.