Les sans-abri, ces oubliés de l’épidémie

Rue Saint-Martin 24 à Lausanne. Il est 15h, pas de répit pour le Répit en ce vendredi historique. Les mesures drastiques de protection de la population vaudoise décidées par le Conseil d’État vaudois viennent de tomber. Les gens bien informés dévalisent les supermarchés comme après une déclaration de guerre, des écoliers exultent bruyamment à l’arrêt du bus. Mais ici, au Répit, c’est la douche froide.

Face à l’écran de son smartphone qui ne cesse de sonner depuis le début de cette crise sanitaire sans précédent, Yan Desarzens, directeur de la Fondation Mère Sofia qui gère cette structure d’accueil de nuit pour les sans-abri, comprend que les lieux ne sont plus conformes. Va-t-il seulement pouvoir ouvrir les portes à 22h ce soir? Rien n’est moins sûr.

La nuit dernière, comme à peu près toutes les nuits depuis le début de l’hiver, le Répit a hébergé une centaine de sans-abri alignés presque flanc contre flanc sur des lits de fortune, des civières récupérées dans des surplus de l’armée. Tout en sachant qu’une telle promiscuité n’était évidemment pas idéale pour contrer le virus. L’accueil à bas seuil n’a rien d’un monde parfait.

L’icône de la maison

La limite des rassemblements, fixée désormais à 50 personnes par le Canton, vaut-elle pour les lieux d’hébergement d’urgence? Question en suspens, comme tant d’autres. Yan Desarzens a anticipé beaucoup de choses, mais pas cela. «Je pensais qu’elle descendrait à 100 personnes, suivant les recommandations du Conseil fédéral.»

Il va donc falloir être agile, trouver des solutions alternatives, innover. Comme c’est le cas depuis bientôt un mois sans qu’aucune consigne, ni aide particulière ne soient venues du Canton ou de la Confédération. Le panneau de prévention de l’OFSP, par exemple, a été bricolé avec du gros scotch jaune, histoire de masquer la jolie icône à toit pointu assortie de la fameuse consigne «en cas de fièvre ou de toux, rester à la maison». Mélanie Diaz, la responsable du Répit, raille: «On s’est dit que cela ne servait à rien de leur rappeler qu’ils n’avaient pas la possibilité de rester chez eux, la plupart n’ont nulle part où aller.»

Distances pénibles

Pour cette travailleuse sociale très engagée, le plus dur pour l’instant, c’est de se maintenir à distance des gens, ne plus pouvoir mettre sa main sur une épaule ou prendre quelqu’un dans ses bras: «Le tactile est un outil formidable pour faire baisser la tension, c’est d’autant plus difficile de garder ses distances que les gens sont plus angoissés que d’ordinaire avec ce virus.»

La Fondation a pris des mesures pour protéger autant que possible ses bénéficiaires et ses collaborateurs. «Nous avons été quémander du liquide hydroalcoolique dans toutes les pharmacies de la ville et avons de la réserve pour un moment, détaille Yan Desarzens. Il nous reste aussi quelques masques vieux de dix ans, reçus lors de l’épidémie de grippe H1N1…» Formée pour repérer les symptômes, l’équipe du Répit ne déplore pour l’instant aucun malade. Ce matin encore, ils se croyaient plus ou moins prêts à affronter la suite, mais la nouvelle donne sanitaire remet tout en question. Une certitude, ils resteront au front jusqu’au bout: «Nous sommes spécialisés dans le grand écart, ici!» plaisante Yan Desarzens. Mélanie Diaz renchérit: «J’irai m’occuper d’eux dans la rue s’il le faut.»

Autre prestation vitale de la Fondation Mère Sofia, la Soupe populaire, un repas complet servi chaque soir, à l’intérieur, à près de 250 personnes au chemin des Avelines, est prête à se plier aux nouvelles directives. Le plan B était posé depuis près de trois semaines, mûrement réfléchi avec la Ville de Lausanne: «En raison du risque de contagion, nous avons dans un premier temps ouvert un guichet pour offrir aux gens la possibilité d’emporter leur repas.» Dans un jour ou deux, la Soupe sera servie à l’air libre, sur la place de la Riponne où une tente sera érigée.

Protéger les précaires

«La force d’une communauté se mesure au bien-être des plus faibles de ses membres», a rappelé la présidente du gouvernement Nuria Gorrite vendredi après-midi en clôture de la conférence de presse. Protéger les plus vulnérables, c’est noble. Mais les plus démunis, y a-t-on pensé? C’est la question que se posent très sérieusement aujourd’hui des professionnels actifs sur le terrain de l’extrême précarité.

Éliane Belser est en charge du dispositif lausannois d’aide sociale d’urgence. Un plan «coronavirus», remis à jour régulièrement, a été rapidement mis en place pour les structures gérées par la Ville elle-même. Aux Épinettes, l’hébergement d’urgence L’Étape, de même que l’Espace, un accueil de jour à la rue de Genève, le protocole mis en place est compatible avec les nouvelles précautions. «Pour le moment ça tient, nous sommes en mesure d’assurer la continuité des prestations en lien avec nos partenaires, mais que fera-t-on lorsque nous aurons des usagers malades? C’est la deuxième grosse question.» Éliane Belser espère pouvoir compter sur l’aide de la protection civile.

Dans l’immédiat, elle a adressé une demande urgente au Canton pour ouvrir l’abri de la Vallée de la Jeunesse, comme lors de plans Grand Froid. La réponse est tombée dans la soirée: c’est oui.