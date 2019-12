Un service pour aider les jeunes à lancer mille projets

Le concept jaiunprojet.ch jongle avec les chiffres symboliques. Alors qu’il s'apprête à fêter ses 20 ans, ce service du Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ) célèbre son 1000e projet soutenu. Pour rappel, il est question d’accompagner les projets de jeunes de 13 à 25 ans domiciliés dans le canton de Vaud. Les promotrices et promoteurs du CVAJ apportent leur soutien à la rédaction d’un dossier de présentation, à la recherche de fonds ou encore à la création d’une association. «Un service qui n’a pas d’équivalent en Suisse romande», soulignent les responsables.

«Il n’y a pas de sélection, quiconque à des idées peut bénéficier d’un accompagnement», précise Philippe Küng, promoteur projets jeunesse au CVAJ. Le projet doit néanmoins être à but non lucratif et extrascolaire. «Nous proposons un soutien sur mesure car certains sont déjà bien avancés tandis que d’autres arrivent avec pas grand-chose. Nous les orientons dans la bonne direction ou vers les bonnes personnes, c'est en partie de la mise en réseau.»

AMANI pour le 1000e

Le 1000e projet est celui de l'Association AMANI, qui met sur pied des événements «pour aider d'autres associations à récolter des fonds et à gagner en visibilité». On citera également le Lombric Festival, lancé en 2003 à Yverdon-les-Bains et qui revendique aujourd’hui quatorze éditions.

Sur le millier de dossiers suivis, 817 émanaient de jeunes (dont 51 concernaient par exemple des skateparks), tandis que 183 étaient portés par des Communes. Car jaiunprojet.ch accompagne aussi les Communes qui souhaitent soutenir les activités, les demandes et la participation des jeunes. «Nous mettons des guides pratiques à dispositions et menons une analyse des besoins dont nous présentons les résultats lors d’une journée forum. La finalité est de proposer aux jeunes de s’impliquer dans les projets proposés», résume Philippe Küng.