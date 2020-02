Le seul cas vaudois revenait des Dolomites

Vendredi matin, Rebecca Ruiz, conseillère d'Etat en charge de la Santé, a confirmé qu'un seul cas vaudois était à signaler. Il s'agit d'un homme domicilié en France voisine, de 49 ans, travaillant dans le canton. Son épouse, qui travaille aussi sur le territoire vaudois, a également été dépistée car elle présente des symptômes. Leur fils de 14 ans, asymptomatique, n'a pas été testé. La famille a été confinée au CHUV, dans un secteur d'isolement.

Plusieurs dizaines de personnes en quarantaine

Le couple revenait d'un séjour dans les Dolomites, où il a sans doute été en contact avec le virus. Étant donné qu'ils se sont rendus à leur travail lundi, une enquête de proximité a été menée dans les deux entreprises concernées. «Plusieurs dizaines de personnes ont été mises en quarantaine, pour ne pas influencer la chaîne de transmission», a expliqué le médecin cantonal Karim Boubaker. Ces personnes ne seront pas testées si elles ne présentent pas de symptômes durant cette période d'isolement «pour ne pas gaspiller inutilement le matériel de dépistage».

Il n'existe pas d'indemnisation spéciale pour les sociétés qui se verraient privées d'une partie de leur personnel, comme c'est le cas ici. «Chaque entreprise devrait se préparer à activer son plan de continuité», estime Karim Boubaker. Dans les faits, il s'agit de pouvoir fonctionner avec 10 à 20% de personnel en moins et de favoriser le travail à domicile.

Le CHUV prêt à accueillir du monde en isolement

Le canton a effectué à ce jour 122 tests de dépistage (55% d'hommes, 45% de femmes). Un seul est positif, 19 en attente de résultat et 102 négatifs. Malgré ce cas unique, le CHUV se dit prêt depuis plusieurs jours à accueillir des malades en isolement. «Nous disposons de 34 lits en chambres d'isolement à pression négative (ndlr: dont l'air ne sort pas de la chambre lorsqu'elle est ouverte), a expliqué Philippe Eckert, directeur du CHUV. Mais aussi de plus de 40 chambres à pression atmosphérique. Nous pouvons aussi, si besoin, isoler tout un secteur de l'hôpital.»

Le médecin cantonal insiste sur le fait qu'«aucune évidence de transmission interhumaine n'existe en Suisse» pour l'instant. Pour rappel, il faut avoir été en contact avec un malade durant au moins 15 minutes à moins de 2 mètres. Il précise: «Il faut avoir une maladie assez développée pour cracher du virus.»

Liste des manifestations annulées en préparation

C'est pour éviter cette transmission interhumaine que la décision d'annuler les manifestations de 1000 personnes et plus a été prise par la Confédération ce vendredi matin. Une liste de ces manifestations est en train d'être consolidée par le Canton et les Communes et sera rendue publique, a indiqué Béatrice Métraux, conseillère d'Etat en charge des Institutions et de la Sécurité. Discothèques, théâtres, et tous les lieux où l'on se retrouverait à plus de 1000 durant une longue période ne pourront pas exercer jusqu'au 15 mars au moins. Le manque à gagner devra être assumé par les organisateurs. Les manifestations ou lieux qui réunissent moins de 1000 personnes ne sont pas concernés pour le moment. Un point sera fait dans les 48 heures, selon la situation épidémiologique.

Le Conseil d'Etat a d'autre part pris la décision d'annuler toutes les sorties scolaires à l'étranger jusqu'aux vacances de Pâques.

