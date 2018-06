A L'attribut d'Iris règne le végétal

Est-ce la plus belle boutique de la ville? Elle est en tout cas en compétition pour le titre. Perchée au milieu de la Mercerie, L’Attribut d’Iris se mérite à la force du mollet. Faites l’effort et vos mirettes vous diront merci. Car ici, la seule ligne directrice de l’assortiment semble être le bon goût. Si possible issu du monde végétal, mais pas seulement: déco, accessoires de mode, produits naturels pour le corps, les plantes sont en compagnie choisie. Pas un objet quelconque en vue.

Un endroit à son image

«Je ne voulais pas une ligne de conduite qui me limite trop», explique Julie Stoudmann. La patronne, au bénéfice d’un CFC de fleuriste et d’un diplôme de décoratrice, a toujours aimé voyager. «Après mes formations, j’ai réalisé que j’aimais plein de choses différentes, que je me posais beaucoup de questions J’avais envie d’un lieu qui reflète ça.»

Résultat, donc, cette boutique ouverte au printemps 2016 (on n’en parle pas parce que c’est nouveau, juste pour le plaisir!), débordante de choses originales. Au rayon plantes, on repartirait bien avec cette petite piléa évoquant une troupe de mini-nénuphars volants, cette echiveria aux allures de sorbet d’écailles, voire cet arrangement de petits cactus bien dodus. La boutique propose aussi de nombreuses fleurs séchées, «mais pas de fleurs coupées», précise Julie Stoudmann.

«Aucune grosse marque»

Vases, pots, tout ce qui donne envie d’y poser de la végétation est là aussi. «Je travaille avec des petits artisans, aucune grosse marque, note l’esthète en chef. Ce sont surtout des créateurs suisses, voire européens. Attention, vous ne trouverez rien en ligne.» Il faudra donc venir sur place. On vous défie de repartir les mains vides.

L’Attribut d’Iris, rue de la Mercerie 20 (24 heures)