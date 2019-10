André tient le Casse-croûte au pied des pyramides

Quelle drôle de trajectoire que celle d’André König. Originaire du nord de l’Allemagne, le jeune entrepreneur est tombé amoureux de Lausanne, au point de s’y installer en famille et de passer du luxueux hôtel cinq-étoiles l’Ermitage de Schönried à une petite cabane au pied des pyramides. Un sacré changement! «Oui mais au moins ici, c’est chez moi», lance tout sourire le tout nouveau tenancier du Casse-croûte de Vidy.

C’est lui qui a été choisi par la Ville pour relancer l’édicule bleu situé juste en face des deux clubs d’aviron, avec sa petite terrasse de neuf places face au Léman, un lieu qui sera officiellement inauguré ce jeudi. André König est diplômé de l’École hôtelière de Lausanne et déjà fort de 16 années dans la restauration et dans la gastronomie. Il a été responsable Food & Beverage, sommelier dans les vins et aussi dans les bières. Dommage qu’au Casse-croûte de Vidy, on ne serve pas d’alcool. «J’ai un excellent café qui est torréfié à Lausanne. D’ailleurs, pour les salades, les soupes, les wraps et autres quiches, je ne travaille qu’avec des producteurs locaux», souligne André König. Comme avec les glaces Kalan, inspirées du Mexique et élues meilleures glaces de Lausanne par Gault&Millau.

À l’approche de l’automne, le patron se prépare à servir des soupes, des marrons, des gaufres et même du pot-au-feu. Et la sauce semble déjà prendre après deux semaines d’ouverture: les membres des clubs d’aviron sont ses premiers clients, comme le personnel du CIO tout proche et de la Maison du Sport.

Le Casse-croûte de Vidy Promenade de Vidy, ouvert tous les jours de 10 h à 17 h