Chez Fritz, au bonheur des chiens

Ce n’est de loin pas le seul salon de toilettage pour chiens à Lausanne, mais peu affichent un patron doté d’une telle personnalité. Avec son franc-parler aux accents arrondis d’outre-Rhin, son sourire goguenard et ses pantalons cargo, Fritz Grimmelmann est une figure du quartier de Marterey.

Dans la boutique qui porte son nom, flanquée d’une belle enseigne un peu Bauhaus, il propose aux toutous lavage, brossage, coupes, épilations, soins des oreilles, coupes des griffes… «C’est un travail où le lien avec les clients a une grande place, raconte l’homme. Les gens me confient leur chien, c’est quelque chose d’on ne peut plus personnel!» À ses côtés, Aimie, son élancée femelle berger allemand, approuve du regard.

Originaire de Brême, où il était destiné à reprendre le business familial de plomberie, Fritz a d’abord vécu le monde canin en tant que hobby, présentant ses chiens à des concours. Arrivé dans nos contrées «par amour», en 1993, il mettra durant les premiers temps sa science du chien au profit d’un autre salon de la place. Il est son propre patron depuis une vingtaine d’années.

Pendant notre visite, une femme passe chercher son labradoodle (contraction de labrador et de poodle , caniche) et repart, ravie: «Il est toujours si beau quand il sort de chez toi!» Le patron esquisse le sourire du travail bien fait.

Ici, le grand décrassage annuel de Médor, ça n’est pas vraiment la spécialité. «Mes clients reviennent souvent régulièrement, toutes les six ou huit semaines, parfois plus. J’ai notamment beaucoup de clientèle internationale.» Est-ce à dire qu’il occupe le créneau haut de gamme du marché? «Non, non. Mais les gens savent que j’aime apporter ma touche personnelle, que je fais évoluer le chien vers ce qui me semble être le plus beau. Bien sûr, il faut que ça leur plaise! Si je faisais quelque chose de moche, ça ferait le tour de Lausanne en un rien de temps!» (24 heures)