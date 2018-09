Cuites en plusieurs fois, les Cut Pizza font tomber de bonheur à la rue Sainte-Beuve

Le critique littéraire Sainte-Beuve affirmait que l’œuvre d’un écrivain était avant tout le reflet de sa vie. Dans la rue qui porte son nom à Lausanne, l’œuvre et la vie d’Emiliano, c’est la pizza. Ce Romain travaille depuis vingt ans à créer une pâte à pizza parfaite. Avec sa compagne, Paola, ils avaient séduit les Romains avant d’arriver en Suisse il y a quelques années avec leurs Cut Pizza, rectangulaires, qui sont débitées à la demande. Après Fribourg, les Lausannois ont enfin la chance de les savourer dans les locaux de Conte-Goûts, où elles étaient déjà fabriquées.

Bof, un vendeur de pizzas de plus, diront les sceptiques. C’est qu’ils n’ont pas encore goûté la pâte d’Emiliano. Franchement, elle est divine, fine, moelleuse, croquante, goûteuse. Emiliano y mélange de la farine de riz, de la farine de froment et de la farine de soja – chacune amenant ses propriétés – à de l’huile extravierge, de la levure artisanale, du sel et de l’eau… tout simplement. Elle fermente lentement, au moins quarante-huit heures, avant que le pizzaiolo la fasse cuire en plusieurs épisodes pour respecter les produits qu’il met dessus. D’abord à blanc, puis juste avec les tomates, puis avec les légumes par exemple, avant de rajouter la mozzarella en dernier. Car les garnitures sont elles aussi l’objet de beaucoup de soin. La parmigiana est à tomber, la jambon cru et bufala est divine. Disponibles en tranches, en individuelles ou en familiales, elles peuvent aussi être commandées sur mesure et livrées par Smood.

(24 heures)

Cut Pizzarue Sainte-Beuve 9Ouvert du lu au ve, de 11 h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 21 h