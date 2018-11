Des lièvres géants tapent dans le ballon à Vidy

«Château Lapin» a élu domicile face au lac, devant le Théâtre de Vidy, depuis le début du mois d’octobre. Le coup d’œil sur cette œuvre en vaut doublement la peine, d’abord pour sa monumentalité, ensuite parce que sa présence est temporaire.

La création figure des lièvres footeux aux fesses rebondies. L’exposition de ce baby-foot anthropomorphe créé en 2005 par Nikola Zaric s’inscrit dans le cadre de la rétrospective consacrée à l’artiste lausannois à l’Espace Arlaud, rétrospective qui a pris fin le 11 novembre. Sa sculpture géante prendra le large le 24 février. Elle pourrait être rapatriée, à terme, sur le site du stade de la Tuilière, indiquent les autorités lausannoises.

Zaric est aussi le papa de l’«Homcheval» et de la «Femrenarde» qui veillent sur le quartier du Rôtillon. D’autres sculptures de l’artiste sont exposées en ce moment en ville: «Ours sur un ballon» (placette des Terreaux), «Femlièvre Ensemble Seule» (parc Mon-Repos) et le duo «Minotaure prête-regard» et «Sirène prête-regard» (esplanade de Montbenon). (24 heures)