Dormir à la belle étoile dans les jardins d’un palace lausannois

À quoi tient le luxe? D’aucuns s’enivreront du marbre d’un grand hôtel et de la moelleuse moquette d’une chambre surdimensionnée. D’autres ne jureront que par une nuit de camping isolés de la folie urbaine. À l’abri des regards, entre deux arbres d’un magnifique jardin lausannois avec vue sur le lac, une chambre atypique accueille les visiteurs jusqu’à fin septembre. Certes, elle ne se situe pas au cœur d’une nature sauvage, mais la pop-up room du Beau-Rivage palace, à mi-chemin entre un igloo et une tente futuriste, rapproche toute de même un peu ces deux visions du monde.

Comme dans dix autres villes de Suisse, des chambres d’hôtel éphémères ont vu le jour à travers le pays depuis juin. Le succès est tel que pour neuf d’entre elles l’offre a été prolongée jusqu’à la fin du mois, comme celle de ce grand hôtel.

Les chaussures terreuses restent à l’extérieur et hop on pénètre dans la tente où tous les atouts d’un palace s’offrent au visiteur; du peignoir aux draps, si doux qu’on se demande toujours quel est le secret des grands hôtels. Installés dans le lit, à regarder les étoiles et la lune, le luxe se vit doublement.

Mais comme toute tente qui se respecte, ici pas d’eau courante. Pour la douche et les toilettes, il faut rejoindre le spa en contrebas. Trousse de toilette sous le bras, peignoir sur le dos et chaussures aux pieds, on se retrouve à se brosser les dents de bon matin dans les vestiaires de ce temple du bien-être. Parée de sa panoplie chic de nageuse, une cliente pénètre dans le spa et jette un regard étonné dans notre direction. Un petit décalage qui fait aussi le charme du camping dans un palace! (24 heures)