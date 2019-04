Faire laver sa voiture avec cinq décis d'eau

C’est une enseigne qui surfe sur l’air du temps, alors que la jeunesse aime à manifester sur la Riponne pour le climat. C’est d’ailleurs sur cette même place que José Marques vient d’ouvrir son Speedy Eco Wash. Ou comment faire laver sa voiture pendant les courses, avec seulement un demi-litre d’eau.

Cela fait plus de 30 ans que José Marques navigue dans le milieu de l’automobile, mais à 59 ans, il a dû entreprendre une reconversion «forcée». «J’ai eu le temps de remarquer qu’en matière de lavage de voiture, on n’avait rien inventé depuis les rouleaux et le Kärcher.» Et c’est une technique gourmande en eau: entre 100 et 200 litres par auto en moyenne. José Marques s’intéresse dans un premier temps au lavage sans eau, tel que pratiqué notamment aux abords des supermarchés en France. Mais le système est difficilement transposable en Suisse en raison du coût de la main-d’œuvre. Après une année de réflexion, il tient enfin sa méthode. Il utilise un produit lavant certifié bio – qui, soit dit en passant, sent bon le menthol – et le mélange à seulement un demi-litre d’eau. Le tout est branché à un compresseur qui, tel un cyclone, vient exploser les particules de saleté. Pour enlever les gouttelettes d’eau, il suffit de passer le chiffon, à la main pour l’instant. Au final, il ne reste qu’une fine couche de cire sur la carrosserie. Comptez trente minutes pour laver une citadine.

Le même procédé est utilisé pour les roues, les vitres et les parties chromées, mais pas pour les moteurs ou pour les châssis. Il est aussi possible de nettoyer l’habitacle. Côté addition, il vous en coûtera 49 francs pour faire nettoyer votre citadine. De préférence sur rendez-vous. José Marques: «C’est sensiblement plus cher qu’un nettoyage classique certes, mais avec ce procédé vous économisez des lavages. À chaque fois, une fine couche de cire vient s’ajouter sur votre carrosserie. Vous y gagnez en entretien.» (24 Heures)