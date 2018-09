La Cité des créateurs s’installe sur l’esplanade de la Cathédrale

Un nouveau festival dans les rues historiques? Presque. C’est en tout cas l’espoir que cultivent les organisateurs. «On va déjà faire une édition, mais l’idée serait d’assurer un rendez-vous annuel», dévoile Stéphanie Meylan. Cofondatrice de la Galerie La Sonnette, à la Cité, elle fait partie – avec l’association Les Gens – des initiateurs de ce projet, qui se situe à mi-chemin entre un marché et un festival.

La Cité des créateurs réunira donc une série de stands allant de la poterie aux bijoux et d’autres créations artisanales. Mais aussi une partie bar, food truck et petite restauration avec, là aussi, des produits locaux. On peut encore compter sur des mini-tables de ping-pong pour amuser la galerie.

«L’association Les Gens est au Valentin, nous à la Cité, et nous avions envie de faire résonner ensemble la vieille ville qui, malgré la présence du Mudac et du Musée historique, n’est pas toujours très animée», dit Stéphanie Meylan. Cela se fera donc depuis l’esplanade de la Cathédrale. Une façon de profiter encore des beaux jours dans un cadre qui offre une vue spectaculaire sur Lausanne et ses environs. Le petit événement prendra fin un peu après le coucher de soleil.

(24 heures)