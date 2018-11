La Galicienne se met au chaud pour l’hiver

La nouvelle ravit déjà les inconditionnels de la Galicienne. Pour la première fois cette année, la buvette éphémère de Malley ne sera plus seulement estivale, mais également hivernale. Depuis une semaine, elle a pris ses quartiers dans une yourte qui devrait garder les cœurs au chaud pendant toute la saison froide.

Jusqu’en mars prochain, une tente ronde typique des nomades d’Asie centrale accueille un petit restaurant de 50 places. Au menu: fondues, plats mijotés, mais aussi, musique. Cette bonne idée vient de Lucas Girardet, président de I lake Lausanne, l’association qui gère la buvette depuis sa création en 2014. «J’ai beaucoup voyagé en Asie centrale ainsi qu’en Mongolie et là-bas, la yourte est ce lieu où tout le monde se rapproche et se tient chaud. C’est exactement ce dont on a envie en hiver.»

En proposant un programme musical, notre homme n’a pas résisté à la tentation de recréer les atmosphères typiques des steppes: «On voit souvent des gens qui sont là avec un instrument et tout d’un coup, ils se mettent à jouer au centre de la tente», se souvient-il. Pour garder un peu de cette spontanéité, les artistes, musiciens acoustiques ou DJ, entreront en piste sans horaire défini: «Disons entre 21 h 30 et 22 h, quand les gens finissent de manger.» La yourte est ouverte du mardi au dimanche dès 17 h. Les concerts sont en principe programmés du jeudi au samedi. (24 heures)