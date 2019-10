La très lausannoise Collection 66 déménage

Ne cherchez plus les dernières créations de Collection 66 à la rue des Deux-Marchés. La boutique-atelier d’Agnès Boudry a quitté les abords de la place de la Riponne il y a quelques semaines pour le quartier Saint-Pierre. Si le nouvel écrin de la styliste lausannoise est certes plus petit, il dégage d’emblée le charme d’une boîte à bijoux où tout est beau et délicat.

Comme depuis la création de la marque, il y a vingt ans, robes, jupes et chemisiers s’y déclinent tout en imprimés colorés et élégants, en tissus de belle qualité et en coupes sobres. Si Agnès Boudry a ouvert ces dernières années une autre boutique à Genève et une à Rolle, c’est à son adresse lausannoise qu’elle conserve son atelier, où elle dessine l’ensemble des vêtements présentés. «Nous avons toujours voulu nous détacher de la grande distribution en créant de très petites séries, très exclusives», précise-t-elle.

La boutique recèle également plusieurs accessoires, qui vont du foulard aux chaussettes en passant par de très originales broches brodées.

Place Benjamin-Constant 2, Lausanne. collection66.com