Le Flon suit le parcours de La Ligne Bleue

Nouveau rendez-vous culturel à Lausanne, ce jeudi: après six éditions du Flon Art, le quartier fait désormais place à La Ligne Bleue. Le principe de l’événement reste fidèle à celui de son prédécesseur. Le minifestival entend permettre aux passants de découvrir que le Flon regorge d’activités culturelles et qu’il n’est pas qu’une zone de shopping et de restauration.

L’événement est financé par Mobimo, propriétaire du quartier. En plus de mettre en avant la culture, il entend faire profiter le public de l’architecture du secteur. La formule a été repensée, avec un parcours à travers la rue des Côtes-de-Montbenon. Le tracé explore notamment les Garages du Flon, ces bâtiments ouverts aux artistes et artisans, inaugurés en septembre dernier.

Pourquoi La Ligne Bleue? Isabelle Aeschbach, cheffe de projet chez Mobimo: «La ligne représente le parcours à suivre pendant cet événement. Le bleu est un clin d’œil à la rivière du Flon mais aussi à la couleur qui a inspiré tant d’artistes.»

Quinze acteurs de la scène artistique seront là pour présenter leurs créations au public: estampes, danse, photographie, sculpture ou encore création de vitraux, il y en aura pour tous les goûts.

Un concert de l’artiste Sandor aura lieu pour clôturer ce parcours artistique. Cette musicienne avait déjà fait parler d’elle lors du Paléo ou encore au Festival de la Cité. Les organisateurs espèrent 500 à 1000 personnes, en fonction de la météo. Une 2e édition se déroulera en septembre.

La Ligne Bleue, ce jeudi 7 juin de 17 h à 22 h, à l’axe des Côtes-de-Montbenon. (24 heures)