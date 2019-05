Le retour de Manuel à Saint-François fait pop!

C’est un retour symbolique que la Maison Manuel (fondée en 1845) opère à Saint-François, une place sur laquelle cette grande famille de traiteurs a tenu pignon sur rue de 1914 à 1996. Au même numéro 5 qu’avant, elle vient d’inaugurer un pop-up café aux couleurs acidulées dans les murs d’une autre grande maison lausannoise, les Ausoni (fondée en 1906).

«Nous étions voisins pendant de longues années. Nous organisions même une grande soirée commune une fois par an, avec Bucherer. En accueillant ce pop-up café chez nous, nous voulions rendre un peu d’âme à cette place, dynamiser le quartier», dévoilent en chœur Lea et Leo Ausoni. Et aussi mieux faire découvrir aux Lausannois le magasin familial, qui, mine de rien, s’étale sur 1600 m2 et quatre niveaux.

Sous le regard de Sir Roger Moore, neuf places tendent leurs assises aux clients. C’est pop, élégant et joyeux sans être austère. Et l’esprit Manuel dans tout ça? «On le retrouve bien entendu dans les produits qui sont proposés, des pâtisseries aux pièces salées en passant par la proposition de la semaine», assure Alexandre Manuel.

Cette semaine, c’est tartare de crabe d’Alaska. Aussi à l’emporter. Au service, on retrouve un fidèle parmi les fidèles, le très smart Patrick, dont le premier petit job était de servir sur la terrasse de Manuel à Saint-François, à «tout juste 15 ans…» Et comme le concept du pop-up c’est d’être éphémère, le pop-up café Manuel ne devrait pas durer plus de trois mois. «Au-delà, on ne serait plus dans l’esprit pop-up», concède Lea. (24 heures)