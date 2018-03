Le vrai café de Naples et les bowls du Brésil se retrouvent dans un bar joyeux d’Ouchy

«À Naples, les gens passent boire un café au comptoir, debout, à n’importe quel moment de la journée et même plusieurs fois par jour. C’est ce dont on a envie ici.» Antonio Palumbo a encore l’accent chantant du sud de l’Italie tandis qu’il tire son caffè napoletano à la machine. Ici, l’eau est purifiée avant de passer dans le percolateur, la mouture est adaptée à la température et à l’hygrométrie de la journée, et le café de base est à 2 fr. «Pourtant, je tire toujours une trentaine de cafés à vide le matin pour régler ma mouture.» Et le client a droit, comme à Naples, à son verre d’eau. «On en boit un peu avant, pour mieux apprécier le goût du café, et le reste après pour se nettoyer la bouche», explique le patron, qui gère également une boîte de communication digitale avec sa compagne et associée Nathalie Jungi.

D’Italie, Antonio a aussi apporté ses pâtisseries, comme le célèbre baba au rhum version napolitaine ou les sfogliatelle, pâte feuilletée aux agrumes. Il en profite pour proposer un peu d’épicerie de Picnic del Cilento, qui importe de cette région rurale fleurs d’artichaut ou pâtes artisanales.

Nathalie, elle, apporte la touche saine à l’échoppe. Celle qui mélange des origines suisse, italienne et brésilienne soigne les clients par ses barres énergétiques, ses smoothies tout frais préparés minute et des açai bowls, aussi délicieux que remplis de superaliments très à la mode.

Les glaces artisanales devraient arriver avant l’été.

Coffee & Co

place de la Navigation 2. Ouvert du ma au ve de 7 h 30 à 19 h, sa-di de 9 h à 19 h.Fermé le lundi

(24 heures)