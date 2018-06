Les fleurs détrônent les cravates, rue du Midi

Le local de feu La Cravaterie n’est pas resté vide bien longtemps. C’est un fleuriste – rare en ville – qui a investi l’angle de la rue du Midi et de la Grotte, égayant le trottoir avec ses trésors. «Les passants s’arrêtent, les voisins sont ravis… Ça fait plaisir. Et les commandes sont vite tombées. Là, on va livrer 100 roses au Conservatoire.» Pirathep Nageswaran, le patron de l’Atelier Marigold (du nom de l’œillet d’Inde), travaillait dans l’événementiel à Paris avant de s’installer dans la région, il y a cinq ans. En plus de la vente de fleurs (livrées gratuitement sur Lausanne), il propose un service de décoration pour les occasions. Il est même possible de louer des vases.

Nulle honte, pour ce jeune commercial reconverti en fleuriste, à utiliser des fausses fleurs pour certaines compositions. Un espace leur est dédié dans la boutique. «De gros progrès ont été faits.» Il s’en sert notamment pour créer des murs floraux devant lesquels les invités des mariages se prennent en photo. «C’est très demandé.» Décidé à être «un fleuriste qui ne fait pas que des fleurs», Nageswaran Pirathep souhaite aussi organiser des ateliers d’art floral pour les enfants.

Atelier Marigold, rue du Midi 20. Ouvert aussi le dimanche (9 h - 12 h 30). (24 heures)