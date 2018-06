Les intempéries avaient fait neuf morts à Lausanne, qui s’en souvient encore à la Sallaz

Alors que les caves inondées en début de semaine dernière sont encore humides, les promeneurs du parc de la Sallaz côtoient un monument qui rappelle que des pluies diluviennes avaient frappé la ville en 1831. Le sort fut alors bien plus funeste, puisque la crue de la rivière du Flon entraîna neuf personnes dans ses flots.

Les noms de ces hommes «morts victimes de leur dévouement lors de la crue exceptionnelle du 4 septembre 1831» figurent sur la stèle installée dans l’ancien cimetière du Calvaire. Que s’est-il passé ce jour-là? La Gazette de Lausanne et Journal Suisse du 6 septembre de cette année raconte que les pluies ont gonflé le débit du Flon. La rivière est aujourd’hui canalisée et enterrée. Mais à l’époque ses eaux servaient l’artisanat local, dont les tanneries de la famille Mercier. Au petit matin, la crue fit vaciller une voûte de la tannerie. De grosses cuves contenant des peaux y étaient entreposées. On craignait que leur chute n’ait pour conséquence d’inonder les quartiers situés en contrebas. Quelques courageux ont alors tenté, en vain, de sécuriser le tout. Neuf d’entre eux ont été emportés lorsque l’ensemble a cédé à la pression. L’histoire ne dit pas si les rues en aval ont bien été inondées mais plusieurs cadavres ont été retrouvés «en dessous de Lausanne».

Le journal rapporte en outre que la «place même où le désastre a eu lieu était tellement encombrée par la foule, que Lausanne était presque à la veille d’un deuil général». Il semble que les badauds venus assister à la scène ont eu beaucoup de chance. Ainsi, la stèle honore le souvenir de ces neuf hommes qui, malgré leur courage, n’ont rien pu faire contre les éléments. (24 heures)