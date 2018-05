Qu’est-ce qu’un vrai taco mexicain? La réponse se déguste avec les doigts

Après une petite phase de rodage, le Mexicana est ouvert tous les jours. Avec ses trois tables debout, il est presque discret, ce stand de street food niché dans l’entrée du bar Le Central. Mais les amateurs de cuisine mexicaine n’ont pas tardé à le dénicher. Car cette adresse propose des tacos comme on les mange là-bas.

Rien à voir avec les fajitas façon tex-mex que l’on trouve à l’envie. Ici, le taco se déguste du bout des doigts, comme dans les rues de Mexico, Puebla ou Mérida. Un filet de citron vert, une cuillerée de coriandre ciselée et quelques oignons. La simplicité est un gage d’authenticité. Libre à chacun d’y ajouter une sauce maison aux piments (doux ou piquants) jalapeño et des tomates concassées.

Mais, comme pour la pizza, c’est la pâte qui fait la différence. Et au Mexicana, celle-ci se prépare selon une recette secrète. Surtout, les tortillas de 14 centimètres de diamètre sont cuites à la minute, débitées par «Béta», une machine venue d’outre-Atlantique, unique modèle en Suisse. La farine de blé constitue la base, mais on choisira les tortillas de maïs pour leur côté authentique.

L’équipe aux commandes est composée d’origines latinos diverses, mais applique une recette venue tout droit du Mexique. Walter Ferrari, le patron, est convaincu par le boom de la culture d’Amérique latine. Il prend en exemple les taquerias qui florissent, à Madrid et ailleurs, avec leurs tacos à 1 euro. À Lausanne, la pièce s’emporte pour 4 francs, mais avec la qualité promise par une viande en provenance de la Boucherie Maillefer. Il faut en compter quelques-unes pour se rassasier. Une barquette (pratique et biodégradable) en compte quatre, une poignée de nachos et du guacamole pour moins de 20 francs.

(24 heures)

Mexicana, rue Centrale 5, Lausanne. www.mexicanalausanne.ch