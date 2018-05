Trottiner ludique dans les rues de Lausanne

«Je trottine dans ma ville», ces petits cahiers colorés créés pour donner envie aux enfants de 3 à 7 ans de se promener à Lausanne, fêtent leurs 10 ans. Pour marquer le coup, leur créatrice, l’enseignante lausannoise Floriane Nikles, publie un troisième guide. Le projet vise à rappeler que la balade est une activité gratuite et amusante: pas besoin de partir en campagne pour s’évader, on peut retrouver des chemins presque aussi champêtres en pleine ville. Ces promenades, qui mettent les sens en éveil et stimulent l’imagination, explorent Lausanne sous tous ses angles, avec par exemple le parc de Sauvabelin ou le quai d’Ouchy.

Les parcours se révèlent éducatifs, attrayants, tout en restant sûrs pour les enfants. Agrémentés de dessins réalisés par des enfants, les cahiers expliquent clairement le chemin à prendre à l’aide de cartes. Afin de rendre l’expérience plus amusante pour les petits, des jeux sont proposés tout le long du trajet. Les cahiers comportent aussi un aspect didactique. Les petits s’y verront expliquer des principes qui peuvent leur paraître abstraits, comme la gravité ou encore la pollinisation, mais les parents y apprendront également des choses: noms de lieux, d’arbres ou d’oiseaux n’auront plus de secret. Floriane Nikles aime aussi s’arrêter sur l’architecture: «C’est un art auquel on ne fait généralement pas attention, alors que c’est un domaine très intéressant.»

Les trois guides sont disponibles sur le site Internet. Pour fêter les dix ans de l’aventure, une grande balade aura lieu le 29 septembre, avec des activités toute la journée.

