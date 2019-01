Un couteau suisse de la culture africaine sous une même enseigne à la rue de l’Ale

Les habitués de la gare de Lausanne sont déjà tous passés devant la porte d’Inside Africa. Une petite épicerie exotique. Celle-ci a désormais une sœur, bien plus grande, à la rue de l’Ale. Ici, la porte s’ouvre sur un vrai marché. Tissus, habits, bijoux et autres produits alimentaires exotiques… Mais ce qui accroche d’emblée le visiteur c’est une variété impressionnante d’extensions de cheveux en tous genres. Les produits de beauté – dont certains sont bios – ne sont pas en reste et mènent tout droit au salon de coiffure et de beauté. Il est à dominante afro mais certaines employées s’occupent aussi des chevelures européennes.

C’est là que s’exprime toute la particularité de cette boutique étonnante. Car le salon de coiffure peut vite se muer en un espace de socialisation. On y vient à plusieurs, on discute pendant que se lissent les chevelures.

«On a voulu créer un lieu convivial avec une grande variété de produits car notre clientèle est très multiculturelle», dit Rosena Afriyie, qui a fondé avec son mari Mike Davis ce qui est devenu une petite chaîne. «On a commencé il y a 24 ans avec une boutique à Vevey», raconte Rosena Afriyie, dont on croise l'enseigne également à l'aéroport et la gare de Genève. Tous deux originaires du Ghana, ils ont aussi écumé les festivals, comme le Montreux Jazz et le Paléo. Solidement installée, la marque Inside Africa commercialise plusieurs produits à son nom. Pour compléter ce parcours, une fondation de bonnes œuvres en faveur d'enfants défavorisés a également été créée par le couple.