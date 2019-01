Une épicerie en vrac pour sensibiliser les jeunes

«Faire ses achats en vrac, ce n’est rien de nouveau. Quand j’étais enfant dans le sud de l’Italie, on ne faisait pas autrement.» Grâce à une idée de Giuseppe Nihil , un nouveau magasin de produits en vrac a pignon sur rue à Lausanne, tout près de la place de la Riponne. Sur le papier, notre homme n’est pourtant pas particulièrement commerçant, puisqu’il s’agit du directeur du Lycée Pareto, situé non loin.

«Le magasin est né d’un projet pédagogique. Par l’exemple, il s’agit de sensibiliser les jeunes aux moyens de réduire ses déchets, tout en mettant en avant les produits locaux.» Malgré sa petite taille, l’enseigne, baptisée Saveurs en Vrac, propose une grande variété de produits, qui vont des farines aux légumineuses, en passant par les pâtes, les noix, les huiles et vinaigres ainsi que des produits cosmétiques et de nettoyage. «Le client vient avec ses propres récipients et ne prend que la quantité qu’il souhaite.» Des sachets en tissu réutilisables sont aussi en vente.

Si les aliments en vrac ne viennent pas tous de Suisse, ils sont pour la plupart bios et commandés auprès d’un fournisseur helvétique. Diverses denrées issues de producteurs romands, telles que des miels et des confitures, complètent l’assortiment. Si Giuseppe Nihil reste dans son bureau de directeur de lycée, Maria Della Vecchia et Olivia Courvoisier tiennent la boutique. Elles pourraient à l’avenir être épaulées par des élèves en stage afin de découvrir le monde du travail. (24 Heures)