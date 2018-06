Waxbazar, cinq ans de mode «afropéenne»

Mélanger les cultures africaine et européenne, c’est l’idée de Sonya Meloni, propriétaire de la marque de vêtements Waxbazar, qui fête cette année ses 5 ans. Originaire du Congo et de Suisse, cette passionnée de mode a grandi dans le textile africain. Notamment avec ses grands-mères, qui vendaient des tissus au Congo. Pour elle, c’était clair, sa double culture se devait d’être honorée à travers la mode.

Un couturier l’accompagne aujourd’hui dans l’aventure, et une autre devrait la rejoindre sous peu. La marque et sa boutique de la rue de la Tour mettent en avant le wax, ce tissu typiquement africain. En démocratisant ce textile chamarré, le chantre de la mode «afropéenne» souhaite attirer une clientèle issue de tous types de culture, africaine ou non. «Chaque client a un souvenir ou une image de l’Afrique et ces vêtements permettent de s’en rappeler», évoque-t-elle.

L’ouverture vers le monde est un message essentiel pour la créatrice, avec l’idée d’aller vers l’autre pour s’enrichir: la rencontre des styles vestimentaires européens et africains symbolise à merveille cette idée. Afin de fêter dignement ses 5 ans, Waxbazar organise ce samedi 16 juin un show-défilé. La nouvelle collection été sera présentée avec la participation de la professeure de danse Idilsa Tavares, dont la chorégraphie sera accompagnée d’un mélange de musique africaine et d’electro. La présentation aura lieu au Chalet d’Ouchy, avenue d’Ouchy 49, de 18 h à 22 h.

(24 heures)

Waxbazar, rue de la Tour 25Ouvert jeudi à samedi 14 h à 18 h