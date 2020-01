Elle ne devait durer que le temps des fêtes de fin d’année, mais forte du succès rencontré par ce Satellite de Bô Noël, la Forêt du Lausanne Palace prend racine et prolonge sa verte ambiance jusqu’à la fin du mois de janvier. «Le début de 2020 est vraiment spécial pour Lausanne, avec la tenue des Jeux olympiques de la jeunesse, et nous tenions à faire partie des festivités qui battront leur plein au centre-ville», explique le palace.

La Forêt cinq étoiles a vu le jour en 2018 sur la terrasse du bar le LP’s. Elle est ouverte à tous, clients de l’hôtel comme «simples» passants. Elle peut recevoir une quarantaine de personnes, que ce soit dans sa partie à ciel ouvert ou sous sa partie couverte.

Dépaysement garanti avec des sapins, des pommes de pin, des rondins en bois ou encore des tonneaux en guise de tables hautes. Le spot idéal pour les afterworks décalés entre collègues ou jeunes sportifs de toutes les nations, autour d’un plateau d’huîtres «La Fine de Claire» ou d’une fondue «Edgard Collection» et râpée de truffe noire. Blottis dans un plaid autour du brasero avec un vin ou un jus de pomme chaud et vodka. Un must durant les JOJ.