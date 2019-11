Le Monopoly remet Lausanne en boîte

Ne cherchez pas la rue de Bourg, la place Saint-François ou Montbenon. Ces adresses, pourtant incontournables de Lausanne, figuraient dans la première version du Monopoly Lausanne sortie en 2002. Et très rapidement épuisée. Dans la seconde version qui sort à moins de deux mois des fêtes de Noël, plus touristique, vous pourrez par contre planter vos hôtels au pied du pont Bessières, à l’EPFL ou dans les jardins du Musée olympique. À vos dés!

C’est la société Unique Gaming Partners AG qui sort cette nouvelle version aux couleurs de la capitale olympique. Basée au Luxembourg, elle détient les droits pour créer des versions régionales du Monopoly depuis 2012. En Suisse romande, elle a déjà édité des boîtes de jeu pour Genève, Fribourg et le Valais. «Nous avons produit l’édition lausannoise à 2000 exemplaires», détaille André Tschumper, chargé de communication chez Unique Gaming Partners.

Comme pour la précédente version, des enseignes locales ont mis la main au porte-monnaie pour figurer sur le plateau. Une radio et un quotidien remplacent ainsi les traditionnelles cases Chance et Caisse de communauté. On trouve aussi les deux magasins de jouets qui vendent les boîtes. Normal. Et pour les autres? André Tschumper: «Au printemps, nous avons demandé leur avis à des Lausannois. Une équipe de projet a été constituée à l’interne et une sélection a été opérée.»